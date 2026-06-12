Помер художник Девід Гокні — один із найвпливовіших митців минулого століття

Британський художник Девід Гокні, якого вважають одним із найвпливовіших митців ХХ століття, помер у віці 88 років. Про це повідомляє The Guardian.

За понад шість десятиліть творчої кар’єри він став символом попарту, створив культові полотна про Каліфорнію, експериментував із фотографією, цифровим мистецтвом та новими технологіями, а його роботи встановлювали світові рекорди на аукціонах.

Гокні народився у 1937 році в британському Бредфорді. Першу картину продав ще у студентські роки, а справжнє визнання отримав на початку 1960-х. Однією з його ранніх робіт стала картина «We Two Boys Together Clinging», яка порушувала тему гомосексуальності в часи, коли такі стосунки у Великій Британії ще залишалися криміналізованими.

Світову славу художнику принесли роботи, створені після переїзду до Лос-Анджелесу. Там він написав свої знамениті картини з басейнами. Серед найвідоміших робіт — «A Bigger Splash» та «Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)». Остання у 2018 році була продана на аукціоні за $90,3 мільйонів і на той момент стала найдорожчим в історії твором живого художника.

Окрім живопису, Гокні активно експериментував із фотоколажами, які він називав «joiners». Також він одним із перших серед відомих художників почав використовувати цифрові технології для створення мистецтва — від факсів і принтерів до планшетів iPad, на яких створював цілі серії робіт.

Упродовж життя митець неодноразово демонстрував незалежний характер. Він відмовлявся від лицарського звання, не погодився писати портрет британської королеви та часто критикував усталені погляди на історію мистецтва

Навіть після інсульту у 2012 році Гокні не припинив працювати. В одному з інтерв’ю він казав: «Я не надто багато озираюся назад. Я живу зараз. Завжди зараз».