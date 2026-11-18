16 листопада в Лондоні оголосили переможців Dezeen Awards 2026 — міжнародної премії у сфері архітектури, інтер’єру та дизайну. Київська студія Temp Project здобула нагороду в категорії Small Retail Interior за проєкт флагманського шоуруму українського бренду Gunia Project.

До фінального списку премії також увійшли ще три проєкти українських студій. YOD Group представила гостьові будинки Hata-Mazanka в архітектурній категорії та ресторан Rosso в Буковелі — у категорії ресторанних інтер’єрів. Останній отримав спеціальну відзнаку як один із найвище оцінених журі проєктів. Офіс Banda Agency, створений студією ater.architects, змагався в категорії офісних інтер’єрів і переміг в окремому читацькому голосуванні Dezeen.

Шоурум Gunia Project площею 180 м² розташований на першому поверсі будинку кінця XIX століття неподалік Золотих воріт. Працюючи над інтер’єром, Temp Project зберегла історичні елементи інтер’єру — дерев’яні двері, стінові панелі, оздоблення стелі та шафи з червоного дерева, що залишилися тут із часів посольства Республіки Панама. Їх поєднали з новими меблями, дзеркальними поверхнями, керамікою та металевими конструкціями, створивши окремі зони для різних колекцій Gunia Project.

Журі Dezeen Awards відзначило роботу з історичним інтер’єром і баланс між старим та новим:

«Поєднання старого й нового дуже цікаве. Очевидно, працювати в цьому приміщенні було непросто, але кінцевий результат виглядає ретельно продуманим і вишуканим».

Засновниця Temp Project Анастасія Темпинська розповіла БЖ, що для неї було важливо вийти за межі звичного уявлення про комерційний інтер’єр:

«Мені завжди було цікаво створювати простори, які виходять за межі звичних уявлень про комерційний інтер’єр. Де архітектура не просто обслуговує бізнес, а стає частиною культурної ідентичності бренду, формує новий досвід і залишається актуальною поза трендами.

Для нас, молодого українського бюро, ця перемога — ще один привід рухатися далі, залишатися в Києві, створювати архітектуру в Україні та не відмовлятися від своїх амбіцій навіть у найскладніших обставинах. Мені важливо, щоб світ бачив Україну не лише через війну та руйнування, а й через те, що ми здатні створювати. Через наші ідеї, талант і професійну сміливість. Щоб українська архітектура була повноцінною частиною світового культурного процесу, а не існувала лише в контексті війни».