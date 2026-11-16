HBO оприлюднив перший уривок із серіалу про Гаррі Поттера

Телеканал HBO оприлюднив перший повноцінний фрагмент майбутнього серіалу «Гаррі Поттер і філософський камінь». У 90-секундному відео показали святковий бенкет у Великій залі Гоґвортсу та розмову Дамблдора з Макґонеґел, якої не було в оригінальній книжці.

Сцена розпочинається після церемонії розподілу першокурсників на факультети. Учні скандують ім'я директора Гоґвортсу Альбуса Дамблдора, а Гаррі запитує Рона, чи не здається той йому трохи дивним. Після цього Дамблдор клацає пальцями — і на столах з'являється святкова їжа.

Далі директор розмовляє з професоркою Мінервою Макґонеґел. Вона зауважує, що Гаррі дуже схожий на свого батька Джеймса Поттера. Дамблдор відповідає, що зовнішність може бути оманливою, адже характер у хлопця власний.

Цього діалогу немає в книжці Джоан Ролінґ. Він показує події з погляду викладачів, тоді як у романі читач стежить переважно за Гаррі.

У новому серіалі Гаррі Поттера зіграв Домінік Маклафлін, Рона Візлі — Аластер Стаут, а Герміону Ґрейнджер — Арабелла Стентон. Роль Дамблдора виконав Джон Літгоу, а Макґонеґел — Джанет Мактір.

Перший сезон із восьми епізодів адаптує книжку «Гаррі Поттер і філософський камінь». Прем'єра відбудеться 25 грудня 2026 року на HBO та HBO Max.