18 листопада внаслідок російської атаки на Одесу постраждав Музей сучасного мистецтва. Вибухова хвиля пошкодила фасад і внутрішні приміщення будівлі. Про це повідомили на сторінці музею в Instagram.

Як розповів «Суспільному Одеса» директор музею Семен Кантор, російський безпілотник вибухнув поблизу будівлі. Вибуховою хвилею вибило сім великих фасадних вітрин на першому поверсі та вісім вікон на другому поверсі й з боків будівлі.

Частина експонатів упала зі своїх кріплень, однак самі твори мистецтва вціліли. У приміщенні також залишився невеликий отвір від уламка.

На момент атаки відвідувачів у музеї не було. Працівники, які готувалися до відкриття, не зазнали фізичних ушкоджень. За словами Кантора, від уламків скла їх захистила спеціальна плівка на вікнах.

У музеї планували розпочати відновлювальні роботи 19 листопада. Семен Кантор сподівається, що заклад зможе відновити роботу за два-три дні. Суму збитків поки не встановили.

Раніше, 5 листопада 2023 року, внаслідок російської ракетної атаки постраждав Одеський національний художній музей.

Уранці 18 листопада Росія тричі атакувала Одесу реактивними безпілотниками. За даними Одеської ОВА, внаслідок трьох атак загинули четверо людей, ще дев'ятеро зазнали поранень.