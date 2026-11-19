18 листопада на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку картину нідерландського художника-постімпресіоніста Вінсента Ван Гога «Квітучі каштани» (Châtaigniers en fleurs) продали за $190,4 мільйона. Полотно встановило новий аукціонний рекорд для творів митця, а торги тривали лічені хвилини, повідомляє Sotheby's.

Торги розпочалися зі $135 мільйонів, пише Artnet. Ставки зростали переважно на $5 мільйонів, поки ціна не досягла $165 мільйонів. З урахуванням аукціонних комісій остаточна сума становила $190,4 мільйона. Переможцем торгів став американський артдилер Вільям Аквавелла.

Попередній аукціонний рекорд Ван Гога належав картині «Фруктовий сад із кипарисами» (1888), яку 2022 року продали на Christie's за $117,2 мільйона. «Квітучі каштани» також стали четвертою найдорожчою картиною, будь-коли проданою на аукціоні.

Ван Гог написав полотно 24 травня 1890 року у французькому Овер-сюр-Уазі, куди переїхав незадовго до смерті. На картині зображено сільську дорогу з квітучими каштанами, кількох жінок із парасольками та чоловіка в солом'яному капелюсі. Художник помер 29 липня того ж року.

Робота належала аргентинській родині Блак'єр-Аррієта, яка придбала її 1975 року. Перед аукціоном виникла суперечка з нащадками єврейського видавця Самуеля Фішера, чия родина продала картину 1936 року за часів нацистських переслідувань. За день до торгів сторони досягли угоди, умови якої не розголошують.

Загалом 12 творів із колекції Блак'єр-Аррієта принесли $412 мільйонів. Серед них — «Арлекін» Поля Сезанна, який продали за $111 мільйонів.