Венчурний фонд Sound Ventures, співзасновником якого є американський актор Ештон Кутчер, вклав $435 мільйонів у компанію Anthropic — розробника ШІ-асистента Claude. Тепер вартість частки фонду оцінюють приблизно в $7 мільярдів, що може суттєво збільшити особисті статки актора, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, Sound Ventures володіє приблизно 0,5% Anthropic. Фонд почав інвестувати в компанію у 2023 році, коли її оцінювали приблизно в $5 мільярдів. Відтоді потенційна вартість вкладень зросла приблизно на 1500%.

Водночас усі $7 мільярдів не належать Кутчеру. Sound Ventures управляє коштами сторонніх інвесторів, між якими розподілятимуться можливі прибутки. Особиста частка актора в них невідома. За оцінкою Celebrity Net Worth, його статки становлять близько $500 мільйонів.

Кутчер почав інвестувати в технологічні стартапи ще під час акторської кар'єри. У 2010 році він разом із музичним менеджером Гаєм Озері заснував венчурний фонд A-Grade, який вкладав кошти в Spotify, Uber та Airbnb. У 2015 році партнери створили Sound Ventures.

Фонд також інвестував в OpenAI — компанію, що розробляє ChatGPT. За даними Bloomberg, загальна сума цих вкладень перевищує $400 мільйонів.

У липні 2026 року Кутчер залишив посаду партнера Sound Ventures, але продовжив співпрацювати з фондом як радник. Разом із венчурною інвесторкою Морган Беллер він заснував нову компанію.

18 листопада Anthropic оголосила ціну акцій для первинного розміщення на біржі — $83 за штуку. За даними Reuters, компанію оцінили приблизно в $1,5 трильйона. Торги акціями Anthropic на американській фондовій біржі Nasdaq запланували розпочати 19 листопада.