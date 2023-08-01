"Американська історія жахів" з Кім Кардаш’ян та "Убивства в одній будівлі" з Меріл Стріп: 10 серіалів серпня

У серпні готуємось до повернення улюблених серіалів і насолоджуватися новим сезоном “Убивств в одній будівлі” з Меріл Стріп та “Американської історії жахів” з Кім Кардаш’ян. А також новинками, які підготували стрімінги.

Детальніше – в добірці БЖ.

Американська історія жахів

Дата виходу: 1 серпня

В ролях: Джессіка Ленг, Емма Робертс, Кім Кардаш'ян, Кара Делевінь

12 сезон

Найжахливіші історії телебачення повертаються з новим 12-м сезоном. Деталей про сюжет поки що немає, але всі традиційні елементи будуть збережені: страх, кров та карколомні історії героїв, яких зіграють зіркові актори. 12 сезон зі своїм особливим, відмінним сюжетом, стане передостаннім у антології Райана Мерфі.

Пси резервації

Дата виходу: 2 серпня

В ролях: Д'Фарао Вун-А-Тай, Лейн Фактор, Пауліна Алексіс, Девері Джейкобс

3 сезон

Підліткова драма розгортається навколо чотирьох молодих корінних американців. Вони живуть у районі, який прийнято називати “гетто”, але кожен з них мріє потрапити у велике місто. Але для цього потрібні гроші, а от як і де їх знайти? Герої вважають, що найкращий вихід – це, наприклад, пограбувати магазин. До речі, над сценарієм серіалу працював Тайка Вайтіті, а отже - буде смішно.

Загублені квіти Еліс Гарт

Дата виходу: 4 серпня

В ролях: Сігурні Уівер, Алісія Дебнам-Кері, Аліла Браун, Ашер Кедді

1 сезон

Сюжет серіалу засновано на романі австралійської письменниці Холлі Рінгленд. Коли Еліс Гарт було 9 років, вона втратила батьків у пожежі. Опіку над маленькою дівчинкою бере її бабуся, яка живе на фермі. Тут дівчинка зустрінеться з таємницями минулого своєї родини, яких вона не очікувала.

Убивства в одній будівлі

Дата виходу: 8 серпня

В ролях: Стів Мартін, Мартін Шорт, Селена Гомес, Тіна Фей, Меріл Стріп

3 сезон

Багатоповерхівку на Верхньому Вест-Сайді знову захоплюють шалені розслідування таємничих убивств. Троє сусідів, Чарльз-Гейден Севідж, Олівер Патнем і Мейбл Мора, намагаються з’ясувати, що ж сталося цього разу, і паралельно ведуть свій популярний подкаст про злочини. До акторського касту в новому серіалі серіалу доєднається Меріл Стріп.

Таблетка від болю

Дата виходу: 10 серпня

В ролях: Узо Адуба, Меттью Бродерик, Вест Духовни, Діна Шихабі, Тейлор Кітч

1 сезон

Сюжет серіалу розповідає про епідемію опіоїдів в Америці, яка почалась ще у 1990-ті роки, коли на ринку з’явився препарат оксикодон. Його жертвами стали мільйони людей. Серіал заснований на книзі "Вбивця болю: Імперія обману та походження американської опіоїдної епідемії" Баррі Меєра та статті Патріка Раддена Кіфа "Сім’я, яка побудувала імперію болю" в журналі The New Yorker і покаже розслідування діяльності фармацевтичної компанії, яка призвела до опіоїдної епідемії.

Мільярди

Дата виходу: 11 серпня

В ролях: Пол Джаматті, Корі Стол, Меггі Сіфф, Азія Кейт Діллон, Деніел Брейкер, Деміен Льюїс

7 сезон

Новий і останній сезон “Мільярдів” продовжить показувати глядачам закулісся фінансового світу США. Історія побудована навколо конфлікту між мільярдером Боббі Аксельродом, головою фонду Axe Capital, та прокурором Південного округу Нью-Йорка Чаком Роадсом. Дізнавшись про тіньову діяльність фонду, Чак почав розслідування.

Депп проти Герд

Дата виходу: 16 серпня

В ролях: Джоні Депп, Ембер Герд

1 сезон

Документальний трисерійний фільм розповість про скандальне розлучення і судові "розбірки" між актором Джонні Деппом і його колишньою дружиною Ембер Герд. Історія побудована на кадрах із зали суду, на коментарях учасників та свідків. Та головне, серіал досліджує феномен, на який перетворилося судове засідання, за яким спостерігав весь світ у TikTok.

Репетиція

Дата виходу: 18 серпня

В ролях: Нейтан Филдер

2 сезон

Документально-коемедійний серіал побудований за принципом репетиції. Головний герой пропонує звичайним людям спробувати відтворити важливі події їхнього життя. Як і у попередньому сезоні, “Репетиція” продовжує досліджувати, на що здатна одна людина, щоб зменшити невизначеність повсякденного життя.

Асока

Дата виходу: 23 серпня

В ролях: Розаріо Доусон, Наташа Лю Бордіццо, Уес Четхем, Хайден Крістенсен, Мері Елізабет Вінстед

1 сезон

Довгоочікуваний мінісеріал Джона Фавро – це частина всесвіту “Зоряних війн”. Головна героїня – джедайка Асока Тано, яка намагається дати раду своєму життю після трагічних втрат і віднайти внутрішні сили для подолання труднощів у світі після апокаліпсису.

Вбивство на краю світу

Дата виходу: 29 серпня

В ролях: Емма Коррін, Клайв Оуен, Харріс Дікінсон, Алісі Брага, Бріт Марлінг

1 сезон

На запрошення мільярдера-одинака 12 людей збираються на ретрит у віддаленій місцині. Серед гостей – молода детектив-аматор Дарбі Харт. Їй належить застосувати всі свої знання й навички, колі одного з гостей знаходять мертвим.