Цьогоріч на Франкфуртському ярмарку Україна представить понад 500 книжок від 43 видавництв

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Наталія Габрух
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18-22 жовтня Україна представить свій стенд із понад 500 книжками на Франкфуртському ярмарку. Це найважливіша у світі книжкова подія. Про це повідомляє Детектор медіа.

Цьогоріч Україну представлятимуть Український інститут книги, Goethe-Institut в Україні, Мистецький арсенал та Український інститут.

Слоганом України на Франкфуртському фестивалі буде «Крихкість буття» («Fragility of existence»). А фокусом дискусій стане тема «Екологія та війна».

Стенд матиме власну сцену, там протягом кожного дня ярмарку відбуватимуться події англійською та німецькою мовами.

Серед авторів та громадських діячів, які представлятимуть національний стенд, — Ірина Цілик, Оксана Забужко, Володимир Єрмоленко, Олександр Михед, Павло Казарін, Севгіль Мусаєва, Вахтанг Кебуладзе та інші.

«Всі п’ять днів ярмарку говоритимуть про війну, покарання злочинів, солідарність, теорії змов та російську пропаганду, науку, освіту та книжковий ринок під час війни, але й також, про креативність, нові форми існування та яскраву українську культуру», — коментують в Українському інституті.

Раніше ми писали про 7 нових книгарень Києва, які відкрилися під час війни.

Фото: Gwara media

Опубліковано: 07 жовтня 2023
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