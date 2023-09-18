Книжки, івенти, вініл: 7 нових книгарень Києва, які відкрилися під час війни

За час повномасштабної війни у Києві відкрилося сім атмосферних книгарень, які варто відвідати. Це двоповерхова книгарня-кав’ярня у самому центрі міста, кінокнигарня у “Жовтні”, магазин із зінами та книгами про дизайн та книгарня на Подолі, де можна погортати книгу за келихом вина.

Розповідаємо про них детальніше.

Книжки, івенти, вініл, кава та музика – це все можна знайти у новій книгарні біля “Олімпійської”. ReadEat позиціонують як найбільшу книгарню в столиці, площею 460 м². Вона вміщує близько 8000 книжок.

Двоповерховий магазин відкрив засновник Concert.ua Дмитро Феліксов. Також він планує згодом запустити онлайн-магазин із книгами і мережу зі щонайменше п’ятьма книгарнями в Києві, зокрема біля Харківського масиву.

Адреса: вул. Антоновича, 50

Режим роботи: щодня з 9:00 до 21:00

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У квітні 2023 року власники книжкового магазину «Закапелок» у колаборації з командою кінотеатру “Жовтень” відкрили кінокнигарню. По суті це відродження книгарні, яка працювала у приміщенні кінотеатру до пандемії коронавірусу.

У просторі можна придбати книги про кіно, архітектуру та культуру загалом, художню літературу для дорослих та дітей та науково-популярні видання. Тут не лише продають книги, а й організовують культурні заходи. Саме книгарня невеличка, але має секретне місце — внутрішній двір для подій.

Адреса: вул. Костянтинівська, 26

Режим роботи: Пн — Нд: з 11:00 до 20:00

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Навесні поблизу метро «Арсенальна» відкрилась арткнигарня «Місто». Задум та сам магазин належить Діані Слонченко, яка до початку повномасштабної війни 12 років працювала бортпровідницею в українській авіакомпанії.

Спершу у «Місті» планували продавати книжки виключно українських письменників, а також мистецьку літературу. Але, врахувавши побажання відвідувачів, асортимент поповнили закордонними авторами.

Окрім книг тут можна придбати вінілові платівки українських і закордонних виконавців і футболками українських виробників. Також тут проводять творчі воркшопи і літературні зустрічі.

Фішкою книгарні є мозаїчне панно з символами Києва (Софією Київською, фунікулером, Дніпром й каштанами).

Адреса: вул. Князів Острозьких, 5/2

Режим роботи: Вт-Нд з 11:00 до 21:00

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Перша київська книгарня харківського видавництва Vivat розпочала роботу у жовтні 2022 року на Подолі. Це багатофункціональний простір з кавовим куточком. Тут можна придбати книги українських видавництв, а також новинки від Vivat.

Книгарня має два зали: в одному — література для дорослих, художня та нонфікшн, а в іншому – дитяча та підліткова.

На підвіконнях є подушки, де можна випити кави та погортати книгу. Також у просторі влаштовують зустрічі із читачами, лекції та інші заходи.

Адреса: вул. Петра Сагайдачного, 8

Режим роботи: Пн - Чт з 10:00 до 20:00, Пт - Нд з 10:00 до 21:00

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На розі вулиць Межигірської та Верхнього Валу наприкінці літа 2022 року відкрилася книгарня "Книжковий Лев". Перший книжковий простір мережі працює у Львові з 2016 року.

Тут гарний вибір української класики, історичної літератури, інтелектуальної прози.

Команда має ексель-табличку із книжковими запитами покупців і шукають рідкісні книжки , які складно дістати, наприклад, з невеликим накладом. Книгарі фіксують запит і шукають ці книжки серед видавців і гуртовиків. Усе заради задоволення потреб читачів.

У книгарні можна випити кави або вина, а також з’їсти веганський десерт чи сендвіч.

Адреса: вул. Межигірська, 13/34

Режим роботи: Пн-Пт з 8 до 21, Сб-Нд з 10 до 21

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Книгарня "Сковорода"

Книгарня-кавʼярня відкрилася у квітні 2023 року у приміщенні, де раніше працювала одна з книгарень “Видавництва Старого Лева”.

Основний акцент – на інтелектуальну прозу від українських авторів, а також переклади, які рідко можна зустріти у інших книгарнях, до прикладу, японських та корейських авторів.

Книгарня прикрашена стінописами Богдани Давидюк, присвяченими творчості Григорія Сковороди.

У просторі є кавовий корнер, а також кілька столиків.

Тут організовують події книжкового клубу, а також різноманітні заходи від видавництв.

Адреса: вул. Григорія Сковороди, 6

Режим роботи: Пн-Пт з 10:00 до 20:00, Сб-Нд з 11:00 до 21:00

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Наприкінці серпня на Вознесенському узвозі відкрився перший офлайн-простір книгарні readellion, яка з 2019-го працювала в онлайні.

Простір створили за принципом модульності, аби потім його можна було адаптувати під потреби залежно від кількості представлених видань. Посередині приміщення розташували острів-дисплей, що виконує роль полиці, який за необхідності підіймається до стелі, аби звільнити простір для івентів.

Дизайном книгарні займалось архітектурне бюро prototype.

У readellion можна купити журнали, книжки та зіни здебільшого в тематиці дизайну та креативних індустрій. Видання пропонують як українською, так і англійською мовами.

Також тут планують проводити офлайн-івенти, зокрема воркшопи, презентації та зустрічі.

Адреса: Вознесенський узвіз, 23

Режим роботи: Вт–Пт: з 14:00 до 19:00, Сб–Нд: з 16:00 до 19:00

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Що ще

У жовтні на Подолі відкриється нова книгарня "Плекай" зі вживаними книгами. Її відкривають засновники книгарень "Книжковий Лев". У новому просторі продаватимуть нові, вживані та рідкісні книги, наклади яких закінчилися.

"Плекай" буде приймати книги на реалізацію від читачів, підписувати типовий договір і щомісяця до 10 числа надсилати людям звіт з продажів. Оплачувати товар будуть до 25 числа.