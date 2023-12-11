«Укрпошта» доставить речі для обігріву військовим на фронт: як долучитися

«Укрпошта» організувала благодійну акцію з доставки «Паків теплих подяк» на «нуль». Ціль цієї ініціативи — зігріти солдатів, які ведуть оборону на фронті. Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».
«Ми насолоджуємося красою снігового покриву та готуємося до свят. У цей самий час наші військові — люди, яким ми завдячуємо всім цим — постійно потребують засобів для зігрівання», — пишуть у компанії.
«Пак теплих подяк» допоможе солдатам зберегти тепло, захиститися від опадів та швидко приготувати їжу. Пакунок містить:
Вартість одного набору — 500 гривень. Оплатити його можна за посиланням. Після того, як назбирається достатня кількість оплачених пакунків, «Укрпошта» доставить їх на фронт.
Крім цього у пакунки покладуть листи з підтримкою та побажаннями, а також дитячі малюнки. Надіслати їх можна за адресою: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001.
Раніше ми писали, що київські кав’ярні збирають подарунки для військових на передову: що та куди приносити.
Фото: «Укрпошта».