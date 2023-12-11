«Укрпошта» доставить речі для обігріву військовим на фронт: як долучитися

«Укрпошта» організувала благодійну акцію з доставки «Паків теплих подяк» на «нуль». Ціль цієї ініціативи — зігріти солдатів, які ведуть оборону на фронті. Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

«Ми насолоджуємося красою снігового покриву та готуємося до свят. У цей самий час наші військові — люди, яким ми завдячуємо всім цим — постійно потребують засобів для зігрівання», — пишуть у компанії.

«Пак теплих подяк» допоможе солдатам зберегти тепло, захиститися від опадів та швидко приготувати їжу. Пакунок містить:

спиртову мініпіч та сірники;

грілку самонагрівну для рук, ніг та тіла (4х2 комплекти);

дощовик;

бавовняні шкарпетки;

присипку-дезодорант;

каву та чай.

Вартість одного набору — 500 гривень. Оплатити його можна за посиланням . Після того, як назбирається достатня кількість оплачених пакунків, «Укрпошта» доставить їх на фронт.

Крім цього у пакунки покладуть листи з підтримкою та побажаннями, а також дитячі малюнки. Надіслати їх можна за адресою: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001.

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Фото: «Укрпошта».