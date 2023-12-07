Київські кав’ярні збирають подарунки для військових на передову: що та куди приносити

Столичні кав’ярні доєдналися до ініціативи «Нетаємний Санта». У межах акції заклади збирають корисні подарунки, які напередодні новорічних свят відправлять військовим на передову.
Про це повідомили у БФ «Заодно».
Щоби взяти участь в акції, необхідно придбати корисний подарунок і принести в пункти збору. Бокси для дарунків облаштували в 16 київських кав’ярнях. Йдеться про такі заклади:
- Bagman&Coffee, вул. Прорізна, 5;
- Humans Coffee In Tech, вул. Бульварно-Кудрявська, 42;
- Mates, вул. Гоголівська, 25;
- Come and Stay, вул. Велика Васильківська, 23B;
- The Kyiv Times, вул. Володимирська, 71;
- Coffee Records, вул. Костянтинівська, 2А;
- Оrnament Сoffee, вул. Полтавська, 4;
- Unit Сafe, вул. Дорогожицька, 3;
- Paliturka, вул. Хрещатик, 46А;
- Аlpacacafe, вул. Жилянська, 43Б/31;
- Сactus espresso bar, вул. Бастіонна, 5;
- Простір кави, вул. Самійла Кішки, 10/1;
- Ladushky Coffee, просп. Берестейський 45;
- Peachy Coffee Bar, бул. Кольцова, 14Б;
- The Garden, вул. Срібнокільська, 1;
- Coffee Kiosk, бул. Русанівський, 12.
Щоб усі охочі не прогадали з подарунком, БФ «Заодно» склали спеціальний «військовий вішліст». У ньому є:
- їжа (чай, кава, смаколики та продукти тривалого зберігання);
- одяг (шкарпетки, білизна, термобілизна, фліски, футболки, шапки, рукавички, балаклави, верхній теплий одяг тощо);
- медицина (турнікети SICH або CAT, військові аптечки);
- енергія та звʼязок (павербанки, генератори, зарядні станції, старлінки);
- засоби особистої гігієни (сухий душ, зубна щітка та паста тощо);
- світло та тепло (акумуляторні та налобні ліхтарі, грілки, каремати, спальники, автономні обігрівачі, окопні свічки);
- побут (газові балони та плитки).
Приємним доповненням до дарунку стане іграшка й листівка, додають у фонді.
Минулоріч у межах акції «Нетаємний Санта» зібрали понад 150 різних подарунків для захисників.
Раніше ми писали, що в Києві створили мурал на підтримку полонених захисників «Азовсталі».
Фото: Matt Higham/Unsplas