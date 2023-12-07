Київські кав’ярні збирають подарунки для військових на передову: що та куди приносити

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Ірина Маймур
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Столичні кав’ярні доєдналися до ініціативи «Нетаємний Санта». У межах акції заклади збирають корисні подарунки, які напередодні новорічних свят відправлять військовим на передову.

Про це повідомили у БФ «Заодно».

Щоби взяти участь в акції, необхідно придбати корисний подарунок і принести в пункти збору. Бокси для дарунків облаштували в 16 київських кав’ярнях. Йдеться про такі заклади:

  • Bagman&Coffee, вул. Прорізна, 5;
  • Humans Coffee In Tech, вул. Бульварно-Кудрявська, 42;
  • Mates, вул. Гоголівська, 25;
  • Come and Stay, вул. Велика Васильківська, 23B;
  • The Kyiv Times, вул. Володимирська, 71;
  • Coffee Records, вул. Костянтинівська, 2А;
  • Оrnament Сoffee, вул. Полтавська, 4;
  • Unit Сafe, вул. Дорогожицька, 3;
  • Paliturka, вул. Хрещатик, 46А;
  • Аlpacacafe, вул. Жилянська, 43Б/31;
  • Сactus espresso bar, вул. Бастіонна, 5;
  • Простір кави, вул. Самійла Кішки, 10/1;
  • Ladushky Coffee, просп. Берестейський 45;
  • Peachy Coffee Bar, бул. Кольцова, 14Б;
  • The Garden, вул. Срібнокільська, 1;
  • Coffee Kiosk, бул. Русанівський, 12.

Щоб усі охочі не прогадали з подарунком, БФ «Заодно» склали спеціальний «військовий вішліст». У ньому є:

  • їжа (чай, кава, смаколики та продукти тривалого зберігання);
  • одяг (шкарпетки, білизна, термобілизна, фліски, футболки, шапки, рукавички, балаклави, верхній теплий одяг тощо);
  • медицина (турнікети SICH або CAT, військові аптечки);
  • енергія та звʼязок (павербанки, генератори, зарядні станції, старлінки);
  • засоби особистої гігієни (сухий душ, зубна щітка та паста тощо);
  • світло та тепло (акумуляторні та налобні ліхтарі, грілки, каремати, спальники, автономні обігрівачі, окопні свічки);
  • побут (газові балони та плитки).

Приємним доповненням до дарунку стане іграшка й листівка, додають у фонді.

Минулоріч у межах акції «Нетаємний Санта» зібрали понад 150 різних подарунків для захисників.

Раніше ми писали, що в Києві створили мурал на підтримку полонених захисників «Азовсталі».

Фото: Matt Higham/Unsplas

Чи будете ви брати участь в акції?
Опубліковано: 07 грудня 2023
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