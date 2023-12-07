Київські кав’ярні збирають подарунки для військових на передову: що та куди приносити

Столичні кав’ярні доєдналися до ініціативи «Нетаємний Санта». У межах акції заклади збирають корисні подарунки, які напередодні новорічних свят відправлять військовим на передову.

Про це повідомили у БФ «Заодно».

Щоби взяти участь в акції, необхідно придбати корисний подарунок і принести в пункти збору. Бокси для дарунків облаштували в 16 київських кав’ярнях. Йдеться про такі заклади:

Bagman&Coffee, вул. Прорізна, 5;

Humans Coffee In Tech, вул. Бульварно-Кудрявська, 42;

Mates, вул. Гоголівська, 25;

Come and Stay, вул. Велика Васильківська, 23B;

The Kyiv Times, вул. Володимирська, 71;

Coffee Records, вул. Костянтинівська, 2А;

Оrnament Сoffee, вул. Полтавська, 4;

Unit Сafe, вул. Дорогожицька, 3;

Paliturka, вул. Хрещатик, 46А;

Аlpacacafe, вул. Жилянська, 43Б/31;

Сactus espresso bar, вул. Бастіонна, 5;

Простір кави, вул. Самійла Кішки, 10/1;

Ladushky Coffee, просп. Берестейський 45;

Peachy Coffee Bar, бул. Кольцова, 14Б;

The Garden, вул. Срібнокільська, 1;

Coffee Kiosk, бул. Русанівський, 12.

Щоб усі охочі не прогадали з подарунком, БФ «Заодно» склали спеціальний «військовий вішліст». У ньому є:

їжа (чай, кава, смаколики та продукти тривалого зберігання);

одяг (шкарпетки, білизна, термобілизна, фліски, футболки, шапки, рукавички, балаклави, верхній теплий одяг тощо);

медицина (турнікети SICH або CAT, військові аптечки);

енергія та звʼязок (павербанки, генератори, зарядні станції, старлінки);

засоби особистої гігієни (сухий душ, зубна щітка та паста тощо);

світло та тепло (акумуляторні та налобні ліхтарі, грілки, каремати, спальники, автономні обігрівачі, окопні свічки);

побут (газові балони та плитки).

Приємним доповненням до дарунку стане іграшка й листівка, додають у фонді.

Минулоріч у межах акції «Нетаємний Санта» зібрали понад 150 різних подарунків для захисників.

Раніше ми писали, що в Києві створили мурал на підтримку полонених захисників «Азовсталі».