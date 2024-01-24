Куди піти у Києві 26-28 січня: Тарас Чубай, сімейний вихідний у Мистецькому Арсеналі, екскурсія кіностудією Довженка
Протягом 26–28 січня відбудуться різноманітні події, серед яких виступ виконавців Тараса Чубая і Cheev, концерт кінохітів та вечір джазу, спеціальні покази фільмів "Мої думки тихі" та "Як там Катя?", жарти від Підпільного стендапу, маркет вуличних брендів, сімейний вихідний на Мистецькому арсеналі та вистава "Батько".
Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.
П'ятниця
Сольний концерт Тараса Чубая
Великий сольний концерт виконавця Тараса Чубая, на якому лунатимуть пісні «Вона», «Коли до губ Твоїх…», «Ти втретє цього літа зацвітеш» та багато інших.
Ціна: від 280 грн
Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1
Коли: 26 січня 19:00
Cheev та джазовий вечір у V`yava
26 січня відбудеться сольний концерт виконавця Cheev - автора хітів «Гарно так» та «Мрієшся». 28 січня у музичному просторі лунатиме джаз від Dennis Adu та вокалістки і композиторки Яни Вялової.
Ціна: від 1000-2000 грн
Де: Музичний простір V`yava на Мечникова, 3
Коли: 26 січня 19:30, 28 січня з 17:00
Підпільний Стендап у Будинку Кіно
У цей вечір виступатимуть: Свят Загайкевич, Антон Тимошенко, Василь Байдак, Настя Зухвала, Дмитро Білоус.
Ціна: від 300 грн
Де: Будинок кіно, вулиця Саксаганського, 6
Коли: 26 січня 18:30
Субота
Маркет вуличних брендів
На маркеті вуличних брендів будуть представлені колекції від місцевих та світових брендів - Sych, Bloop, Rodeo, Broq, Mekka, Key Chime, Alchevsque, No other name, Act.1.
Ціна: вхід вільний
Де: Octo tower, вул. Мечникова, 5
Коли: 27 січня з 12:00
"Хованка" у Keller
Лайнап: Derrick Funkmasters Ft. N.E.D, Agressor Bunx, I Wannabe, Eazee, Hodynenko, D-Monk, Trnglm.
Ціна: 512 грн
Де: Keller, вул. Кирилівська, 71
Коли: 27 січня з 14:00
Екскурсія кіностудією Довженка
На екскурсії ви прогуляєтесь навколо центрального павільйону кіностудії, поговорите про відомі фільми, що були там зняті та відвідаєте музей Олександра Довженка. А ще завітаєте до музею реквізиту та костюмів, де зможете їх приміряти та зробити в них фото.
Ціна: 500 грн
Де: Біля прохідної на кіностудію, метро «Шулявська», Берестейський проспект, 44
Коли: 27 січня з 14:00
Поетвечір шістдесятників
Поетвечір "Не Стусом єдиним", присвячений творчості шістдесятників - Івана Драча, Миколи Вінграновського, Миколи Холодного, Григорія Кириченка, Василя Голобородька, Ігоря Калинеці, Івана Сокульського, Бориса Мамайсури, Ліни Костенко, Василя Симоненка, Віталія Коротича, Івана Коваленка. На події будуть вірші, музика і розмови про поетів та поезію.
Ціна: 300 грн
Де: Театр Між Трьох Колон, Львівська площа 14
Коли: 27 січня 18:00
Концерт Кіносимфонія
Для вас звучатимуть мелодії з «Гаррі Поттера», «Одного разу в Америці», «Хрещеного батька», «Гри престолів», «Імперського маршу» та із «Зоряних війн».
Ціна: 390 грн
Де: Pochayna Event Hall, проспект Степана Бандери, 23
Коли: 27 січня 19:00
Вистава "Батько"
У спокійному розміреному житті Андре починають відбуватись дивні речі. Одного дня він помічає, що його старша донька Анна поводить себе підозріло – надто часто кардинально змінює свої життєві плани та плутає факти, в яких він впевнений. Ще й переконує, що це з ним щось не так. Можливо, спадкоємиця задумала витурити його з рідного дому та забрати квартиру собі, тому й намагається його обдурити.
Ціна: від 150 грн
Де: Театр драми і комедії «На лівому березі»
Коли: 27 січня 18:00
Неділя
Показ режисерської версії фільму "Мої думки тихі"
Антоніо Лукіч у Будинку кіно покаже 3-годинну режисерську версію фільму "Мої думки тихі". На події також буде присутній акторський склад стрічки. Зареєструватися на подію можна за посиланням.
Ціна: донат
Де: Будинок кіно, вулиця Саксаганського, 6,
Коли: 28 січня 11:00
Сімейний вихідний у Мистецькому Арсеналі
На події ви зможете: побачити виставку «Співіснування з темрявою» та відвідати екскурсію виставкою; взяти участь у майстер-класі з монотипії; виготовити кумедного монстра та подолати страх темряви; пограти на музичному інструменті калімба, послухати відомі композицій у виконанні музикантів; навчитися каліграфії та виготовити цікаву закладку, а ще поговорити про світло, апсайклінг та створити власний підсвічник.
Ціна: від 130 грн
Де: Мистецький арсенал, вул. Лаврська, 10-12
Коли: 28 січня 12:30
Спеціальний показ фільму "Як там Катя?"
У кінотеатрі "Жовтень" відбудеться спеціальний показ фільму "Як там Катя?" за участю творчої команди стрічки.
Ціна: від 125 грн
Де: Кінотеатр Жовтень, вул. Костянтинівська, 26
Коли: 28 січня 15:00
Фото: Тарас Чубай, vladcheev, Underground standup, sych, Mind.ua, Unsplash\Rob Simmons, Театр драми і комедії «На лівому березі», Мистецький арсенал