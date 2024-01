Куди піти у Києві 26-28 січня: Тарас Чубай, сімейний вихідний у Мистецькому Арсеналі, екскурсія кіностудією Довженка

Протягом 26–28 січня відбудуться різноманітні події, серед яких виступ виконавців Тараса Чубая і Cheev, концерт кінохітів та вечір джазу, спеціальні покази фільмів "Мої думки тихі" та "Як там Катя?", жарти від Підпільного стендапу, маркет вуличних брендів, сімейний вихідний на Мистецькому арсеналі та вистава "Батько".

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Великий сольний концерт виконавця Тараса Чубая, на якому лунатимуть пісні «Вона», «Коли до губ Твоїх…», «Ти втретє цього літа зацвітеш» та багато інших.

Ціна: від 280 грн

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 26 січня 19:00

26 січня відбудеться сольний концерт виконавця Cheev - автора хітів «Гарно так» та «Мрієшся». 28 січня у музичному просторі лунатиме джаз від Dennis Adu та вокалістки і композиторки Яни Вялової.

Ціна: від 1000-2000 грн

Де: Музичний простір V`yava на Мечникова, 3

Коли: 26 січня 19:30, 28 січня з 17:00

У цей вечір виступатимуть: Свят Загайкевич, Антон Тимошенко, Василь Байдак, Настя Зухвала, Дмитро Білоус.

Ціна: від 300 грн

Де: Будинок кіно, вулиця Саксаганського, 6

Коли: 26 січня 18:30

Субота

На маркеті вуличних брендів будуть представлені колекції від місцевих та світових брендів - Sych, Bloop, Rodeo, Broq, Mekka, Key Chime, Alchevsque, No other name, Act.1.

Ціна: вхід вільний

Де: Octo tower, вул. Мечникова, 5

Коли: 27 січня з 12:00

Лайнап: Derrick Funkmasters Ft. N.E.D, Agressor Bunx, I Wannabe, Eazee, Hodynenko, D-Monk, Trnglm.

Ціна: 512 грн

Де: Keller, вул. Кирилівська, 71

Коли: 27 січня з 14:00

На екскурсії ви прогуляєтесь навколо центрального павільйону кіностудії, поговорите про відомі фільми, що були там зняті та відвідаєте музей Олександра Довженка. А ще завітаєте до музею реквізиту та костюмів, де зможете їх приміряти та зробити в них фото.

Ціна: 500 грн

Де: Біля прохідної на кіностудію, метро «Шулявська», Берестейський проспект, 44

Коли: 27 січня з 14:00

Поетвечір "Не Стусом єдиним", присвячений творчості шістдесятників - Івана Драча, Миколи Вінграновського, Миколи Холодного, Григорія Кириченка, Василя Голобородька, Ігоря Калинеці, Івана Сокульського, Бориса Мамайсури, Ліни Костенко, Василя Симоненка, Віталія Коротича, Івана Коваленка. На події будуть вірші, музика і розмови про поетів та поезію.

Ціна: 300 грн

Де: Театр Між Трьох Колон, Львівська площа 14

Коли: 27 січня 18:00

Для вас звучатимуть мелодії з «Гаррі Поттера», «Одного разу в Америці», «Хрещеного батька», «Гри престолів», «Імперського маршу» та із «Зоряних війн».

Ціна: 390 грн

Де: Pochayna Event Hall, проспект Степана Бандери, 23

Коли: 27 січня 19:00

У спокійному розміреному житті Андре починають відбуватись дивні речі. Одного дня він помічає, що його старша донька Анна поводить себе підозріло – надто часто кардинально змінює свої життєві плани та плутає факти, в яких він впевнений. Ще й переконує, що це з ним щось не так. Можливо, спадкоємиця задумала витурити його з рідного дому та забрати квартиру собі, тому й намагається його обдурити.

Ціна: від 150 грн

Де: Театр драми і комедії «На лівому березі»

Коли: 27 січня 18:00

Неділя

Антоніо Лукіч у Будинку кіно покаже 3-годинну режисерську версію фільму "Мої думки тихі". На події також буде присутній акторський склад стрічки. Зареєструватися на подію можна за посиланням.

Ціна: донат

Де: Будинок кіно, вулиця Саксаганського, 6,

Коли: 28 січня 11:00

На події ви зможете: побачити виставку «Співіснування з темрявою» та відвідати екскурсію виставкою; взяти участь у майстер-класі з монотипії; виготовити кумедного монстра та подолати страх темряви; пограти на музичному інструменті калімба, послухати відомі композицій у виконанні музикантів; навчитися каліграфії та виготовити цікаву закладку, а ще поговорити про світло, апсайклінг та створити власний підсвічник.

Ціна: від 130 грн

Де: Мистецький арсенал, вул. Лаврська, 10-12

Коли: 28 січня 12:30

У кінотеатрі "Жовтень" відбудеться спеціальний показ фільму "Як там Катя?" за участю творчої команди стрічки.

Ціна: від 125 грн

Де: Кінотеатр Жовтень, вул. Костянтинівська, 26

Коли: 28 січня 15:00

Фото: Тарас Чубай, vladcheev, Underground standup, sych, Mind.ua, Unsplash\Rob Simmons, Театр драми і комедії «На лівому березі», Мистецький арсенал