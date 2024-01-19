Український фільм «Як там Катя?» придбала стримінгова платформа HBO Europe
Стримінговий сервіс HBO Europe придбав фільм «Як там Катя?» української режисерки Крістіни Тинькевич.
Про це розповіла команда фільму.
«Як там Катя?» розповідає про Анну — лікарку швидкої допомоги та одиноку мати, яка шукає справедливості й стикається з трагедією.
Драму показали понад 30 кінофестивалів по всьому світу. У 2022 році стрічка отримала дві нагороди Міжнародного кінофестивалю Локарно у Швейцарії. Саме там відбулася міжнародна прем’єра фільму. Також у 2023 році він став переможцем номінації «Найкращий фільм» фестивалю «Молодість».
В українських кінотеатрах «Як там Катя?» вийде 25 січня. На платформі HBO стрічка з’явиться після міжнародного та національного прокату.
Раніше ми писали, що про український ресторан Veselka у Нью-Йорку зняли документальний фільм.
Фото: фейсбук-сторінка фільму