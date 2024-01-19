Український фільм «Як там Катя?» придбала стримінгова платформа HBO Europe

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Ірина Маймур
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Стримінговий сервіс HBO Europe придбав фільм «Як там Катя?» української режисерки Крістіни Тинькевич.

Про це розповіла команда фільму.

«Як там Катя?» розповідає про Анну — лікарку швидкої допомоги та одиноку мати, яка шукає справедливості й стикається з трагедією.

Драму показали понад 30 кінофестивалів по всьому світу. У 2022 році стрічка отримала дві нагороди Міжнародного кінофестивалю Локарно у Швейцарії. Саме там відбулася міжнародна прем’єра фільму. Також у 2023 році він став переможцем номінації «Найкращий фільм» фестивалю «Молодість».

В українських кінотеатрах «Як там Катя?» вийде 25 січня. На платформі HBO стрічка з’явиться після міжнародного та національного прокату.

Раніше ми писали, що про український ресторан Veselka у Нью-Йорку зняли документальний фільм.

Фото: фейсбук-сторінка фільму

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Опубліковано: 19 січня 2024
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