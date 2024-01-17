8 виставок січня: Роботи Максима Кривцова, фото, присвячені "Мрії"

До середини лютого у Києві відкритті різноманітні виставки. Ви зможете дізнатися більше про життя Небесної сотні до Революції Гідності, побачити роботи загиблого на війні поета Максима Кривцова та познаймитися з творчістю Сергія Параджанова.

Зібрали для вас 8 виставок січня.

Проєкт “Bus stop” об'єднав у собі серію графічних робіт та мозаїчне панно, які були створені у 2023 році. Експозиція виставки пропонує аудіовізуальну подорож, де кожна графічна робота є умовною зупинкою на запропонованому маршруті, а автобусна зупинка, у цьому контексті, стає нетривалим місцем очікування.

Ціна: вхід вільний

Де: Dymchuk Gallery

Коли: до 25 лютого ср-нд з 12:00

До 100-річчя від дня народження режисера у Музеї-майстерні І.П. Кавалерідзе відбудеться виставка, присвячена його творчості. На виставці будуть представлені: живопис та колажі сучасних українських митців, а також унікальні експонати, що належали Параджанову та українському радянському скульптору, кінорежисеру та драматургу Івану Кавалерідзе.

Ціна: від 30 грн

Де: Музей-майстерня І.П. Кавалерідзе, Андріївський узвіз, 21

Коли: до 25 січня з 11:00

Виставка «Зліпок Часу» зроблена в співраці військових та цивільних митців. Це метафоричний портрет сьогодення в досвіді військових, цивільних та спостерігачів. На відкритті виставки відбудеться концерт гурту «Назустріч Сонцю», а також під час неї відбудуться покази кінострічок сучасних українських режисерів.

Ціна: вхід вільний

Де: Київська Галерея Мистецтв "Лавра"

Коли: до 30 січня з 12:00

Виставка «Далі: Я поверну собі своє життя», присвячена пам’яті поета й військового Максима «Далі» Кривцова. Вона складатиметься з 24 фоторобіт загиблого військвого і буде доповнена його поезіями. Усі роботи, а також листівки з ілюстраціями українських художників і художниць можна буде придбати. Виручені з продажу робіт кошти передадуть на збереження пам'яті про Максима Кривцова.

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вулиця Терещенківська, 17Б

Коли: 22 січня о 18:30, в останні дні до 3 лютого з 11:00

Ця виставка не обмежується лише ретроспективою творчості митця Івана Марчука. Вона є спробою розглянути його внесок з іншого ракурсу, аналізуючи всі його аспекти творчости. Тому концепція виставки побудована на протилежностях: політичне – аполітичне, свобода – неволя, сприйняття – несприйняття, відоме – невідоме.

Ціна: 400 грн

Де: вулиця Терещенківська, 9

Коли: до 7 лютого, усі дні, окрім понеділка та четверга з 11:00

Виставка розпочинається з подій, які передували Євромайдану. Хтось із Героїв був ще учасником Революції на граніті, в той час, як тринадцятеро із Небесної Сотні тоді навіть не народилися. Для багатьох поштовхом до громадської діяльності стала Помаранчева революція 2004 року, а для когось Революція Гідності виявилася першим і останнім проявом громадянської позиції.

Ціна: 120 грн

Де: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7

Коли: до 25 лютого, Ср-Нд: з 12:00

Скульптор Роман Сірий ніби фіксує у дереві події останніх двох років. Він в об’ємних скульптурах замальовує різні людські стани - моменти боротьби і моменти, коли опускаються руки, а також моменти пізнання цього світу і моменти хованок від нього.

Ціна: вхід вільний

Де: Voitok Gallery, пров. Госпітальний, 1А, підʼїзд 1, домофон: 64

Коли: до 11 лютого, ср–пт з14:00, сб–нд з 11:00

На виставці, до якої увійшли 7 робіт, покажуть зйомку з параду до Дня Незалежності у 2021 році. Також відвідувачі зможуть придбати представлені фото, а зібрані кошти автор передасть на допомогу армії.

Ціна: вхід вільний

Де: "Простір Гончара", вул. Олеся Гончара 38а.

Коли: з 18 січня щодня з 16:00

Фото: Dymchuk Gallery, Сергій Захаров, Армія інфо