Через “Дію” українці зможуть податися до міжнародного Реєстру збитків

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Наталія Габрух
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Українці зможуть подавати через мобільний застосунок “Дія” заявки до Міжнародного реєстру для компенсації збитків, які були спричинені через агресію Росії. Мінцифра підписала угоду про співпрацю з міжнародним Реєстром збитків, який базується в Гаазі.

Про це повідомляє “Дія”.

На першому етапі можна буде надіслати заяви про пошкоджене або знищене житло. Важливо, що на таке житло має бути Акт про обстеження від місцевої влади.

У майбутньому в Реєстрі можна буде фіксувати різні категорії збитків від російської агресії. Так постраждалі зможуть подати заяви про:

  • шкоду життю та здоровʼю;
  • тортури, позбавлення волі та сексуальне насильство;
  • вимушене переміщення (в Україні та за кордон);
  • інші ушкодження та збитки.

В майбутньому, заявки на компенсацію шкоди, завданої бізнесу та інфраструктурі, зможуть подавати юридичні особи та державні установи.

Головна мета Реєстру — зафіксувати всі заяви про шкоду, яку завдала війна, щоб Росія виплатила Україні та українцям справедливі репарації.

Раніше ми писали, що відтепер абітурієнти можуть зареєструватися на національний мультитест через "Дію".

Фото: “Дія”

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Опубліковано: 26 березня 2024
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