Через “Дію” українці зможуть податися до міжнародного Реєстру збитків

Українці зможуть подавати через мобільний застосунок “Дія” заявки до Міжнародного реєстру для компенсації збитків, які були спричинені через агресію Росії. Мінцифра підписала угоду про співпрацю з міжнародним Реєстром збитків, який базується в Гаазі.

Про це повідомляє “Дія”.

На першому етапі можна буде надіслати заяви про пошкоджене або знищене житло. Важливо, що на таке житло має бути Акт про обстеження від місцевої влади.

У майбутньому в Реєстрі можна буде фіксувати різні категорії збитків від російської агресії. Так постраждалі зможуть подати заяви про:

шкоду життю та здоровʼю;

тортури, позбавлення волі та сексуальне насильство;

вимушене переміщення (в Україні та за кордон);

інші ушкодження та збитки.

В майбутньому, заявки на компенсацію шкоди, завданої бізнесу та інфраструктурі, зможуть подавати юридичні особи та державні установи.

Головна мета Реєстру — зафіксувати всі заяви про шкоду, яку завдала війна, щоб Росія виплатила Україні та українцям справедливі репарації.

Раніше ми писали, що відтепер абітурієнти можуть зареєструватися на національний мультитест через "Дію".

Фото: “Дія”