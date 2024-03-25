Відтепер абітурієнти можуть зареєструватися на національний мультитест через "Дію"
У застосунку "Дія" з'явилася нова фунція - реєстрація на національний мультитест для абітурієнтів.
Як це зробити
- необхідно відкрити сторінку реєстрації на сайті УЦОЯО
- обрати варіант створення кабінету за допомогою "Дії"
- натиснути на QR-код або відсканувати його камерою смартфону, на якому є "Дія"
- підтвердити надсилання копії паспорта "Дія.Підписом"
Додається, що дані з ID-картки або закордонного паспорта підтягнуться автоматично, не треба буде заповнювати їх вручну, але необхідно додати контакти, обрати місце та предмети, які плануєте складати.
Опубліковано: 25 березня 2024
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