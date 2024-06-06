У Дніпровському районі Києва побудують найдорожче укриття в Україні за майже 300 млн гривень

1381
Валерія Гуржий
share share

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві замовило тендер на будівництво шкільного укриття за 287,8 млн гривень, яке може стати найдорожчим в Україні.

Йдеться про будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття у навчально-виховному комплексі № 183 "Фортуна" з поглибленим вивченням іноземних мов за адресою: вул. Юності, 5.

Воно має бути побудованим до 28 грудня 2025 року.

Раніше ми писали, управління освіти Дніпровської районної адміністрації оголосило тендер на придбання 300 шкіряних барабанів для укриття за 890 тисяч гривень. Також в укриття Дніпровського району вже купували електроовочерізку за 130 тисяч гривень та електросковорідку з тачскріном за 720 тисяч гривень, яка "їсть" 21 кіловат на годину.

Фото: УНІАН

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 06 червня 2024
share share
В Ірпені відкрили безоплатний мультифункціональний центр для дітей: що там є В Ірпені відкрили безоплатний мультифункціональний центр для дітей: що там є Французький митець JR створив інсталяцію на фасаді психлікарні імені Павлова: фото Французький митець JR створив інсталяцію на фасаді психлікарні імені Павлова: фото Молода картопля зі смаженим песто — італійський рецепт від Марко Черветті Молода картопля зі смаженим песто — італійський рецепт від Марко Черветті Дивіться, який вигляд має демонтований тунель метро під Либідською площею Дивіться, який вигляд має демонтований тунель метро під Либідською площею
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.