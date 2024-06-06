У Дніпровському районі Києва побудують найдорожче укриття в Україні за майже 300 млн гривень

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві замовило тендер на будівництво шкільного укриття за 287,8 млн гривень, яке може стати найдорожчим в Україні.

Йдеться про будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття у навчально-виховному комплексі № 183 "Фортуна" з поглибленим вивченням іноземних мов за адресою: вул. Юності, 5.

Воно має бути побудованим до 28 грудня 2025 року.

Раніше ми писали, управління освіти Дніпровської районної адміністрації оголосило тендер на придбання 300 шкіряних барабанів для укриття за 890 тисяч гривень. Також в укриття Дніпровського району вже купували електроовочерізку за 130 тисяч гривень та електросковорідку з тачскріном за 720 тисяч гривень, яка "їсть" 21 кіловат на годину.

Фото: УНІАН