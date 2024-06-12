YASNO буде встановлювати сонячні електростанції “під ключ”: як залишити заявку

В YASNO анонсували перезапуск продукту під кодовою назвою “Сонце під ключ”. У ньому йдеться про встановлення сонячних електростанцій.

Про це повідомив CEO компанії Сергій Коваленко.

“Складна ситуація в енергетиці не вирішиться раптово і повністю, нам усім треба докласти зусиль, щоб пройти зиму якомога спокійніше. У YASNO є експертиза в напрямі сонячних електростанцій”, — написав Коваленко.

Наразі компанія концентрується здебільшого на бізнесах, проте має пропозиції і для побутових клієнтів.

YASNO пропонує проєкт “під ключ”. Компанія бере на себе технічну розробку, підбір обладнання, організацію монтажних робіт та введення станції в експлуатацію.

“Якщо ви захочете заробляти на сонячній електростанції та продавати надлишки, ми окремо укладемо договір купівлі-продажу”, – пояснив Коваленко.

YASNO пропонує на вибір три станції:

автономну, яка забезпечить світло під час відключень та економитиме електроенергію;

гібридну, що матиме переваги автономної, а також дозволяє продавати надлишки електроенергії;

мережеву — дозволяє продавати та економити електроенергію.

Усі охочі можуть залишати заявки на сайті. Там є калькулятор з орієнтовною вартістю.

Фото: Сергій Коваленко; YASNO