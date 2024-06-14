“Сільпо” і волонтерка Тата Кеплер збирають 40 млн гривень на такмед для бойових медиків

Мережа супермаркетів “Сільпо” і проєкт волонтерки Тати Кеплер “Птахи” запускають довгострокову кампанію “Плюс на життя” для допомоги фронту.

Мета ініціативи — зібрати 40 млн гривень на засоби тактичної медицини для підрозділів ГУР, батальйону “Вовки Да Вінчі”, бригад “АЗОВ” і 3 ОШБр.

З продажу кожного з 500+ акційних товарів, які гості купуватимуть у “Сільпо” та онлайн-магазині shop.silpo.ua, 1 гривню передаватимуть на закупівлю засобів тактичної медицини.

За зібрані у межах кампанії кошти придбають турнікети САТ, гемостатики (зупиняють кровотечу у відкритих глибоких ранах), ікстати (зупиняють кровотечу на складних ділянках тіла), наліпки оклюзійні (запобігають потраплянню повітря в легені при пораненні), мішки для штучної вентиляції легенів BVM, доступи внутрішньокісткові NIO, термоковдри, бандажі, ноші волокуші для евакуації, наплічники бойового медика.

Як долучитися до збору:

купувати у “Сільпо” акційні товари з маркуванням “Плюс на життя” — 1 гривня з кожного проданого будуть перераховані до проєкту “Птахи”;

переказувати балобонуси в мобільному застосунку “Сільпо”. Для цього зайдіть у Скарбничку добра та виберіть “Рятуємо воїнів на передовій”.

“Також ми будемо раді, якщо до нашої “зграї” з проєктом “Птахи” долучаться інші партнери, адже спільними зусиллями зможемо ще більше”, — коментує директорка з маркетингу “Сільпо” Катерина Огуряєва.

Збір триватиме з 11 червня по 31 грудня 2024 року.