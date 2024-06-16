Де пройти тренінг з такмеду у Києві: 5 курсів для військових і цивільних

Під час повномасштабної війни знання про надання домедичної допомоги стають актуальними не лише для військових, але й для цивільних.

Розповідаємо, де у Києві пройти тренінги з такмеду , на яких навчають зупиняти масивну кровотечу, користуватися турнікетами, гемостатичними бинтами, проводити серцево-легеневу реанімацію тощо.

Пульс

“Пульс” — це медико-евакуаційний підрозділ, команда якого працювала у зоні проведення бойових дій на різних напрямках. Наразі інструктори підрозділу, маючи реальний бойовий досвід, проводять навчання цивільних та військових з основ домедичної допомоги в умовах міста та на полі бою. Команда має всі відповідні акредитації та кваліфікації для проведення занять.

Напрями тренінгів, що проводить “Пульс” для цивільних:

зупинка масивної кровотечі (STB - Stop The Bleed)

серцево-легенева реанімація (BLS - Basic Life Support).

Також команда проводить корпоративні тренінги для компаній, які обговорюються індивідуально. Великий плюс тренінгів від “Пульс” – наявність власного магазину, де можна придбати оригінальну такмед продукцію (турнікети, гемостатики, вже укомплектовані аптечки тощо), симуляційні тренажери для відпрацювання мануальних навичок, гумор інструкторів та дружня атмосфера, яка панує на тренінгах.

Після проходження тренінгу всім учасникам видають іменний сертифікат.

Ціни: від 1000 гривень

Місце: повідомляють після реєстрації з міркувань безпеки Тривалість: від 4,5 до 8 годин (з перервами)

Найближчі тренінги в Києві: 22.06 (зупинка масивних кровотеч). На цьому тренінгу вас навчать визначати, яка кровотеча є масивною, як накласти турнікет, тампонувати рану, використовувати ізраїльський бандаж, оцінювати власну безпеку та стан пораненого.

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Солом'янські котики/Навчальний центр MEDCAT

Це волонтерська ініціатива, створена на початку війни для допомоги цивільним, медикам, військовим і теробороні в Києві, передусім у Солом’янському районі. Наразі “Солом’янські котики” сформували Навчальний центр MEDCAT, який є структурним підрозділом БФ та проводять тренінги з домедички як для бійців, так і для цивільних киян та гостей міста.

Основні напрямки, яким навчають цивільних:

STB

BLS

PBLS (дитяча серцево-легенева реанімація)

корпоративні тренінги

інтенсиви STB.

Також на курсах навчають збирати індивідуальні аптечки для цивільних, аби завжди мати під рукою те, що рятує життя.

Після тренінгу курсанти отримують сертифікат міжнародного зразка та корисні посилання про комплектуючі аптечок, турнікети тощо.

Ціни: благодійний внесок від 1000 гривень (кошти йдуть на безкоштовне навчання військових)

Місце: точні деталі про час та місце проведення менеджери центру повідомляють у дзвінку

Тривалість: від 4,5 годин (залежно від обраного тренінгу)

Найближчі заняття у Києві: 26. 06 (2-годинний інтенсив з зупинки масивної кровотечі), 29-30.06 (базовий курс STB).

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Центр готовності цивільних Фонду Сергія Притули

Такі центри з підготовки від Фонду Сергія Притули функціонують у багатьох містах України. Тут можна отримати знання не тільки з домедичної допомоги, а й з орієнтування на місцевості, основ поводження зі зброєю тощо. Тому цей варіант тренінгів чудово підійде тим, хто прагне проходити навчання й в інших сферах.

На заняття рекомендують приходити у зручному одязі, який не шкода буде забруднити. Це правило стосується будь-якого тренінгу з домедичної допомоги, про які ми говоримо у цьому матеріалі.

Ці тренінги не включають в себе сертифікат після проходження заняття.

Ціни: умовою для участі є відправлення донату будь-якого розміру до Центру Готовності Цивільних Благодійного Фонду Сергія Притули

Місце: в залежності від обраного вами тренінгу (заняття проходять в Центрі, на Троєщині, у Броварах тощо)

Тривалість: від 4,5 годин (з перервами)

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Навчальний центр “Гоcпітальєрів”

Медики батальйону навчають тактичній медицині з 2015 року та домедичній допомозі з 2018 року. Знання від “Госпітальєрів” можуть отримати як цивільні, так і військові. За час роботи команда інструкторів навчила 4 255 курсантів та підготувала 1001 бойових медиків.

Інструктори навчального центру сертифіковані NAEMT (Американською Національною асоціацією екстрених медичних техніків), УВМА (Українською військовою медичною академією) та іншими організаціями.

Тренінги від “Госпітальєрів” підійдуть як новачкам, так і тим, хто хоче вийти на рівень PRO. Адже тут ви можете пройти симуляційні курси, наближені до бойових дій. Такі тренінги тривають не один день та передбачають виїзд за межі міста.

Після тренінгу курсанти отримують сертифікат міжнародного зразка.

Ціни: від 1 600 гривень

Місце: в залежності від обраного вами тренінгу, повідомляється після реєстрації

Тривалість: від 5 годин (з перервами)

Найближчі заняття у Києві: 22.06 (Базова підтримка життя), 29.06 (Перша допомога при травмі хребта), 30.6 (Симуляційний курс STB + BLS).

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Міжнародний центр тактичної медицини

У цій організації проходять тренінги з тактичної медицини переважно військові, медичні працівники, представники служб швидкого реагування. Але курси для цивільних центр також проводить.

Цей варіант особливо підійде тим, хто планує розвиватися як інструктор та надалі отримати сертифікат, що дозволяє викладати основи тактичної медицини іншим цивільним або проводити підготовку військових. Після цих тренінгів можна отримати сертифікат ASM (стандартизована навчальну програму з тактичного бойового догляду за потерпілими), CMC (курс бойового медика) та CLS (курс бійця-рятувальника).

Центр проводить такі курси та тренінги:

поглиблена підтримка життя після травм

тактична допомога пораненим у бойових діях та реагування на надзвичайні ситуації в разі хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних подій.

Тут ви будете відпрацьовувати симуляційні сценарії, тож зазвичай такі тренінги тривають кілька днів чи тиждень (з виїздом за місто).

Після тренінгу курсанти отримують сертифікат міжнародного зразка, які дозволяють надалі викладати пройдені курси інших цивільним або військовослужбовцям.

Ціни: потрібно уточнювати, залежно від обраного курсу

Місце: повідомляється після реєстрації (зазвичай, заняття відбуваються за межами Києва)

Тривалість: залежно від обраного курсу

Найближчі курси у Києві: 23.06-24.06 (ASM), 17.06-25.06 (CMC), 18.06-22.06 (CLS).

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