Українські розробники запустили застосунок, який безкоштовно навчає тактичній медицині

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Валерія Гуржий
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Команда львівських розробників запустила мобільний застосунок LifesaverSIM для тренування навичок надання домедичної допомоги та тактичної медицини.

Про це повідомляє "Дія".

Це перший навчальний курс LifesaverSIM для військових. Він створений разом із досвідченими інструкторами та бойовими медиками, відповідає настановам Комітету TCCC і стандарту НАТО та враховує всі важливі аспекти надання допомоги на полі бою. Згодом у застосунку з’являться інші навчальні курси.

У мобільному ігровому симуляторі навчання проходить у динамічному середовищі з реалістичною графікою: зможете накласти турнікет, тампонувати рани та проводити всі необхідні дії за протоколом MARCH.

Для отримання безоплатної преміум підписки необхідно підтвердити українське громадянство через "Дію". Завантажити застосунок можна за посиланням.


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Опубліковано: 15 квітня 2024
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