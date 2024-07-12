Восени можна буде забути про відключення світла: за яких умов

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Валерія Гуржий
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Якщо не буде масованих обстрілів енергетики, то у вересні-жовтні є шанси уникнути відключень світла.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише "Економічна правда".

За його словами, за півтора тижня ситуація в енергетиці почне поступово покращуватися.

"Вже у вересні-жовтні маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як у липні. Тобто, треба ще певний час потерпіти й ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі", - заявив він.

Кудрицький підкреслив, що такий сценарій буде дійсним, якщо не буде нових обстрілів енергетики України.

Раніше ми писали, що графіки відключень світла послаблять з 20-го липня.

Фото: Unsplash\Severin Höin

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Опубліковано: 12 липня 2024
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