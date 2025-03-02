"З любов’ю, Меган", "Резиденція", "Студія": 12 серіалів березня

Березень обіцяє бути насиченим для шанувальників серіалів: на нас чекають гучні прем'єри, продовження улюблених історій та інтригуючі новинки. Від напружених детективних розслідувань до драматичних історій і видовищного фентезі — цього місяця кожен знайде щось для себе.

Детальніше – в матеріалі БЖ.

Дев'ять тіл у мексиканському морзі

Дата виходу: 2 березня

В ролях: Ерік МакКормак, Лідія Вілсон, Девід Аджала, Шиван МакСуїні

1 сезон

Англійський письменник і сценарист Ентоні Горовіц дебютує в ролі шоураннера з детективним трилером, натхненним класикою Агати Крісті. Дев'ять незнайомців опиняються в густих мексиканських джунглях після аварії літака.

Спочатку здається, що їм пощастило вижити, але коли один за одним вони починають гинути за загадкових обставин, стає очевидним: серед них є вбивця.

Шибайголова: Народжений заново

Дата виходу: 4 березня

В ролях: Чарлі Кокс («Шибайголова»), Вінсент ДʼОнофріо

1 сезон

Сліпий адвокат Метт Мердок намагається жити звичайним життям, але минуле не відпускає його. Вілсон Фіск — тепер мер міста, і його репутація бездоганна. Та лише Мердок знає, яка небезпека криється за образом чесного політика.

Коли на Фіска починає полювати загадковий злочинець, колишні вороги змушені стати союзниками, щоб зупинити нову загрозу.

З любов’ю, Меган

Дата виходу: 4 березня

1 сезон

Меган Маркл повертається на екрани у власному реаліті-шоу, де ділиться секретами гостинності, кулінарії та садівництва. Вона запрошуватиме знаменитих гостей, серед яких її чоловік принц Гаррі, Мінді Калінг, Ебіґейл Спенсер і відомі шеф-кухарі.

Леопард

Дата виходу: 5 березня

В ролях: Дева Кассель («Прекрасне літо»), Сауль Нанні («Суперсекс»), Кім Россі Стюарт, Бенедетта Поркаролі

1 сезон

Екранізація культового роману Джузеппе Томазі ді Лампедузи. Італія, 1860-ті роки: світ змінюється, і князь Сицилії змушений знайти баланс між традиціями та революційними змінами, що руйнують старий порядок.

Юність

Дата виходу: 13 березня

В ролях: Стівен Ґрем, Ешлі Волтерс, Ерін Доерті

1 сезон

Драматична історія про родину, яка змушена протистояти суспільному осуду. Коли підлітка звинувачують у вбивстві однокласниці, його життя перетворюється на кошмар. Поліція допитує хлопця, однолітки цькують, а батьки намагаються зрозуміти, що сталося насправді. Чи дійсно їхній син винен, чи він лише жертва обставин?

Колесо часу

Дата виходу: 13 березня

В ролях: Розамунд Пайк, Пріянка Бозе, Тейлор Нейпір

3 сезон

Фентезійна сага, що продовжує історію Морейн Дамодред та молодих героїв, які намагаються вижити у світі, де кожен може стати ключем до порятунку чи загибелі людства.

Довга яскрава річка

Дата виходу: 13 березня

В ролях: Аманда Сейфрід, Каллум Вінсон, Ніколас Піннок, Патрік Дарро, Джо Дару

1 сезон

Драматичний трилер про поліцейську, яка шукає свою зниклу сестру-наркозалежну, тоді як у місті відбувається серія загадкових убивств жінок у бідному районі. головну роль зіграла акторка Аманда Сейфрід.

Викрадач дурі

Дата виходу: 14 березня

В ролях: Брайан Тайрі Генрі, Вагнер Моура, Марін Айрленд, Кейт Малгрю

1 сезон

Двоє дрібних злочинців придумують аферу: вони прикидаються агентами наркоконтролю, щоб грабувати наркоторговців. Але одного разу вони нападають на не ту ціль — і все виходить з-під контролю.

Резиденція

Дата виходу: 20 березня

В ролях: Узо Адуба , Джанкарло Еспозіто, Рендалл Парк

1 сезон

Детективна історія з нотками сатири, що розгортається в Білому домі. Коли під час офіційної вечері стається вбивство, головна героїня — геніальна, але ексцентрична слідча — має розплутати цей злочин. Під підозрою опиняються як персонал, так і почесні гості.

Вбивця зі щасливим обличчям

Дата виходу: 20 березня

В ролях: Анналі Ешфорд, Денніс Куейд, Джеймс Вовк, Керолін Едейр

1 сезон

Справжня кримінальна історія, заснована на подіях 1990-х. Серійний вбивця Кіт Джесперсон, відомий як "Happy Face Killer", залишав після себе моторошні послання і забрав життя вісьмох жінок. Однак головний фокус історії — його донька, яка дізнається страшну правду про свого батька.

Студія

Дата виходу: 26 березня

В ролях: Сет Роґен, Кетрін ОʼГара

1 сезон

За лаштунками кінобізнесу ховається більше драми, ніж на екрані. Метт Ремік очолює кінокомпанію, що балансує на межі виживання. Щодня він має справу з примхливими зірками, напруженими зйомками та впливовими босами, які контролюють усе. Чи зможе він врятувати студію і свою кар'єру?

Спійманий

Дата виходу: 26 березня

В ролях: Альберто Амманн, Соледад Вільяміль

1 сезон

Заснований на однойменному детективі Гарлана Кобена серіал розповідає про журналістку Ему Ґарай. Вона стала відомою після того, як притягла до відповідальності злочинців, з якими не впоралось правосуддя. Одного разу вона закохуєтьсяу соцпрацівника Лео, який стає головним підозрюваний у зникненні 16-річної дівчини.