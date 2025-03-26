В Україні побудують першу цифрову підстанцію: як вона працюватиме

6
Ірина Маймур
share share

В Україні з’явиться перша цифрова підстанція, повідомляє пресслужба ДТЕК.

Будівництво профінансує уряд Франції: ДТЕК отримав грант у 11 мільйонів євро. Ще 4 мільйони компанія вкладе самостійно. Проєкт реалізують у партнерстві з GE Vernova.

Повномасштабне будівництво планують розпочати в третьому кварталі 2025 року. Обʼєкт забезпечуватиме стабільну подачу електроенергії понад 65 тисячам домогосподарств і підприємств у регіоні, який постраждав від війни. З міркувань безпеки точну локацію не розкривають.

Підстанція стане частиною масштабного проєкту “Мережі майбутнього”, який передбачає цифровізацію енергосистеми України за технологією Smart Grid. Ця технологія використовує двосторонній зв'язок і розподілені так звані інтелектуальні пристрої.

Завдяки обладнанню GE Vernova нова інфраструктура дозволить дистанційно моніторити стан мереж і зменшити втрати електроенергії.

Будівництво підстанції — один із 19 проєктів, схвалених у межах французького “Фонду для України” на 200 мільйонів євро.

Фото: ABB Electrification

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 26 березня 2025
share share
Як отримати компенсацію за зруйноване житло: платформа “Свій дім” створила покроковий гайд Як отримати компенсацію за зруйноване житло: платформа “Свій дім” створила покроковий гайд У Києві після атаки дрона пожежники не змогли заїхати у двір: поради, що робити мешканцям У Києві після атаки дрона пожежники не змогли заїхати у двір: поради, що робити мешканцям В Україні запрацювала перша платформа для бронювання будиночків на природі В Україні запрацювала перша платформа для бронювання будиночків на природі У центрі Києва можуть створити смугу для спільного руху автівок і велосипедів У центрі Києва можуть створити смугу для спільного руху автівок і велосипедів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.