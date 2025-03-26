В Україні побудують першу цифрову підстанцію: як вона працюватиме

В Україні з’явиться перша цифрова підстанція, повідомляє пресслужба ДТЕК.

Будівництво профінансує уряд Франції: ДТЕК отримав грант у 11 мільйонів євро. Ще 4 мільйони компанія вкладе самостійно. Проєкт реалізують у партнерстві з GE Vernova.

Повномасштабне будівництво планують розпочати в третьому кварталі 2025 року. Обʼєкт забезпечуватиме стабільну подачу електроенергії понад 65 тисячам домогосподарств і підприємств у регіоні, який постраждав від війни. З міркувань безпеки точну локацію не розкривають.

Підстанція стане частиною масштабного проєкту “Мережі майбутнього”, який передбачає цифровізацію енергосистеми України за технологією Smart Grid. Ця технологія використовує двосторонній зв'язок і розподілені так звані інтелектуальні пристрої.

Завдяки обладнанню GE Vernova нова інфраструктура дозволить дистанційно моніторити стан мереж і зменшити втрати електроенергії.

Будівництво підстанції — один із 19 проєктів, схвалених у межах французького “Фонду для України” на 200 мільйонів євро.

Фото: ABB Electrification