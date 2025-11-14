Куди піти у Києві 15–16 листопада: інтуїтивний живопис, Нове німецьке кіно, барокова музика і флірт-гуляння

БЖ пропонує добірку івентів, де цими вихідними можна смачно поїсти, потанцювати, послухати лекцію і дізнатися більше про нашу культурну спадщину.

Куштувати нове меню і слухати живу музику в ресторані кримськотатарської кухні

Коли: 15–16 листопада з 19:00 та з 15:00 відповідно, якщо хочете потрапити на живу музику.

Де: «Селям» (вул. Петра Сагайдачного, 35).

Оновлене меню у «Селям» включає зокрема вітелло тоннато, фарширований перець, яловичі хвости з пюре, сарму з телячої щоки та лосося на грилі зі стручковою квасолею.

Відвідати майстер-клас з інтуїтивного живопису

Коли: 16 листопада о 14:00.

Де: Isaeva Gallery (вул. Володимирська, 18)

Інтуїтивний живопис — це практика вільного самовираження, що ґрунтується не на техніці, а на відчуттях та емоціях. Під час майстер-класу учасники знайомляться з матеріалами, обирають техніку під власне бачення та вчаться довіряти інтуїції. Сюжет можна підготувати заздалегідь (приклади краще шукати на Pinterest) або обрати на місці, проте він слугує лише стартовою точкою для створення унікальної роботи.

Майстер підтримує учасників у процесі, допомагає долати творчі бар’єри та розкривати потенціал. Робота виконується акрилом або олією: акрил висихає одразу, олія — протягом 1–2 тижнів.

Їсти пасту путтанеска

Коли: 15–16 листопада з 19:00 та з 15:00 відповідно, якщо хочете потрапити на живу музику.

Де: вермутерія «Гільда» (вул. Рейтарська, 5).

«Путанеска — автентична, з тим самим неаполітанським духом, солоним бризом і легким безладом у найкращому сенсі. Зелена паста з домашнім сиром — спокійна, ніжна, як післясієста. Дві протилежності, що зустрілися під келих червоного вина Uvas de la Ira — елегантного, з нотами червоних фруктів і крейдяними танінами. Тільки цими вихідними», — пишуть на сторінці Gilda.

Піти на «Нове німецьке кіно — 2025»

Коли: 15–16 листопада о 19:00 та о 19:10 відповідно.

Де: кінотеатр «Жовтень» (вул. Костянтинівська, 26).

Традиційний фестиваль свіжого німецького кіно, де цьогоріч глядачі побачать різноманітну добірку, — від німецького претендента на Премію «Оскар» до нової стрічки Тома Тиквера.

15 листопада о 19:00 покажуть фільм «Світло».

За сюжетом, заможна берлінська родина давно втратила спільність: батько зрадив свої ідеали, мати — себе, діти — реальність. Із появою нової прибиральниці із Сирії поступово відкриваються несподівані сімейні таємниці...

16 листопада о 19:10 можна переглянути «Звук падіння».

Чотири дівчини з різних епох – від Першої світової війни до сьогодення – проживають свою юність на одній німецькій фермі. Вони відділені десятиліттями, але їх об'єднує загадкова спадщина місця.

Ловити відчуття безтурботності, танцювати і ностальгувати за безтурботним дитинством 90-х та початку нульових

Коли: 15–16 листопада з 12:00 до 21:00.

Де: Книгарня «Сенс» на Хрещатику (вул. Хрещатик, 34).

Книгарня «Сенс» на Хрещатику запрошує на «Вихідні з Сенсом», — у куточок ностальгії, де можна зануритися у простір спогадів і знову відчути, як це було, коли життя пахло шкільними вечірками, а світ здавався нескінченними літніми канікулами.

Будуть спогади про те, як збирали наклейки, записували улюблені треки на диски й ділились анкетами друзів, бо інтернет ще не замінив справжнього спілкування.

У програмі: крейзі-зачіски та макіяж (усе те, чого так хотілося у 14, але мама не дозволяла); Лавка Деокупації, де можна придбати пряну крафтову сіль, мед у сотах, варення з кавуна, виноградний джем і домашні закрутки від селян; розмовна гра про дитинство; караоке та майстер-клас із колажування; жива розмова «Додивитесь у Сенсі» з Інною Гордєєвою та Юрієм Самусенком, авторами подкасту «Додивитесь у кіно»; ярмарок брендів, благодійна барахолка; розмова про музику дев’яностих та нульових за участі репера Паліндрома, музиканта Пилипа Коляденка й за модерування ведучої «Слей Шоу» Марії Тучки (ака Туча), а також попап з напоями, натхненними культовими піснями українських виконавців.

Івент присвячено спільному збору з БФ «Спільнота Стерненка».

Слухати барокову музику

Коли: 15–16 листопада о 18:00.

Де: Національна філармонія України (Володимирський узвіз, 2).

Другий бароковий фестиваль Kyiv Baroque Fest 2025 проходить із 10 до 21 листопада.

15 листопада о 18:00 відбудеться концерт «Traversée XVIII: До Дня Короля Бельгії» за участі бельгійця Яна Де Вінне (флейта траверсо) та Київського камерного оркестру. А 16 листопада о 18:00 — концерт німецького контратенора Андреаса Шолля та Liatoshynskyi Capella: Early Music Ensemble Національного будинку музики.

Закрутитися у польці на флірт-гулянні

Коли: 16 листопада о 18:00.

Де: КультМотив (вул. Спаська 36/31).

До танцю гратимуть гурт «ЩукаРиба».

Організатори кажуть, що навіть якщо ви не вмієте танцювати, все одно варто прийти, — всіх навчать й усе покажуть, лагідно проводячи за руку в традиційний світ, бо коли як не зараз досліджувати своє, фліртувати та донатити.

Окрім танців у програмі — вінтажна українська настільна гра «Флірт Калина» та пісні про любов і не тільки від гурту «Шум’я».

Дізнатися більше про поета, літературознавця й публіциста Василя Стуса

Коли: 15–16 листопада з 12:00 до 19:00.

Де: Мистецький арсенал (вул. Лаврська, 10-12).

Днями у Мистецькому арсеналі стартувала виставка «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд».

Автори проєкту за героїчним образом Стуса пропонують пізнати ще й блискучого інтелектуала — поета, літературознавця і публіциста.

Тут представлено значний масив архівних матеріалів, що допоможуть пізнати творчість Стуса і заглибитись у контексти його доби. Голос самого автора, який зберегли на магнітофонних бобинах його друзі, також лунатиме в експозиції. І зрештою власне прочитання поезій Стуса пропонують сучасники: Сергій Жадан, Ахтем Сеітаблаєв, Олександра Матвійчук, Ярина Чорногуз, Мирослава Барчук, Катерина Калитко, Володимир Єрмоленко, Тетяна Огаркова, Тарас Компаніченко.

Архітектура виставки побудована так, аби відвідувачі перейнялися атмосферою 1960-1980-х.