Как остановить незаконное создание мурала: Инструкция для жителей

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Сергей Гулюк
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Киев переживает "второе нашествие" муралов. В городе ежедневно создают рисунки на стенах, а жители выступают против и останавливают работы.

Так, например, было с муралами на Сечевых Стрельцов и на Рейтарской, а также на Виноградаре. Продолжается борьба за стены бруталистского корпуса КПИ.

Эскиз мурала на доме на Сечевых Стрельцов авторства художницы Евгении Фуллен

В предыдущей статье мы разбирались, что не так с муралами в Киеве, а сейчас отдельно выносим инструкцию, которая поможет жителям остановить незаконное создание рисунка на стенах дома.

Как остановить незаконное создание мурала (краткая инструкция):

  • Самый простой способ – спросить у художника, начавшего работы, о наличии разрешения на создание мурала (согласно действующему законодательству, 50 процентов жильцов, являющихся владельцами жилья, должны дать согласие на создание стенописи);
  • Если дом имеет статус памятника архитектуры – обратиться в департамент охраны культурного наследия, или в районную госадминистрацию и узнать, было ли предоставлено соответствующее разрешение;
  • Если необходимых документов нет и жители не давали согласия – вызвать полицию и фиксировать правонарушение.

Ранее мы писали, что постоянная комиссия по культурному наследию КГГА поддержала петицию киевлян, направленную против хаотического создания муралов на объектах культурного наследия.

Фото: Хмарочос

Опубликовано: 06 ноября 2023
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