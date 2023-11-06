Как остановить незаконное создание мурала: Инструкция для жителей

Киев переживает "второе нашествие" муралов. В городе ежедневно создают рисунки на стенах, а жители выступают против и останавливают работы.

Так, например, было с муралами на Сечевых Стрельцо в и на Рейтарской , а также на Виноградаре . Продолжается борьба за стены бруталистского корпуса КПИ .

Эскиз мурала на доме на Сечевых Стрельцов авторства художницы Евгении Фуллен

В предыдущей статье мы разбирались, что не так с муралами в Киеве, а сейчас отдельно выносим инструкцию, которая поможет жителям остановить незаконное создание рисунка на стенах дома.

Как остановить незаконное создание мурала (краткая инструкция):

Самый простой способ – спросить у художника, начавшего работы, о наличии разрешения на создание мурала (согласно действующему законодательству, 50 процентов жильцов, являющихся владельцами жилья, должны дать согласие на создание стенописи);

Если дом имеет статус памятника архитектуры – обратиться в департамент охраны культурного наследия, или в районную госадминистрацию и узнать, было ли предоставлено соответствующее разрешение;

Если необходимых документов нет и жители не давали согласия – вызвать полицию и фиксировать правонарушение.

Ранее мы писали, что постоянная комиссия по культурному наследию КГГА поддержала петицию киевлян , направленную против хаотического создания муралов на объектах культурного наследия.

Фото: Хмарочос