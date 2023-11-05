Облико мурале: Как киевляне восстали против муралов в городе и чем это может закончиться

На днях постоянная комиссия по культурному наследию КГГА поддержала петицию киевлян , направленную против хаотического создания муралов на объектах культурного наследия. "Публичное пространство города принадлежит всем киевлянам, и было бы справедливо согласовывать этот вопрос по прозрачной процедуре", - говорится в документе.

Отдельно следует отметить и красноречивое визуальное оформление петиции – она проиллюстрирована жутким кадром из фильма Стэнли Кубрика «Механический апельсин», где главного героя против его воли заставляют смотреть ужасающие изображения.

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Именно этим вектором, дополнявшийся фразами «как это развидеть?», «какая безвкусица!», «муральный» ущерб для города» двигается дальнейший дискурс противников несогласованного и хаотического размещения рисунков на стенах городских домов.

Местные жители против неугомонной художницы

В октябре на старинном здании на улице Сечевых Стрельцов, построенном в 1903 году, начали создавать мурал с изображением романтической пары на фоне пеликана. По замыслу автора эскиза, художницы Евгении Фуллен, на рисунке изображена Эсмеральда в объятиях Квазимодо. Таким образом авторка стремилась выразить благодарность Франции за военную поддержку Украины.

Правда, жители здания это намерение не оценили и вызвали полицию, после чего правоохранители приписали остановить работы. КП «Киевблагоустройство» составило акт об административном правонарушении, следственная группа собрала заявления жителей. А позже авторку заставили стереть рисунок и восстановить первоначальный вид стены исторического дома.

Но, как оказалось, Евгению Фуллен, которая до этого уже создала не менее десятка подобных муралов по всему городу, не остановить. На прошлой неделе тот же мурал с Эсмеральдой появился на стене модернистского сооружения – хореографической школы на Виноградаре. Местные жители отреагировали мгновенно – облили краской незаконченный мурал. А позже коммунальщики закрасили его полностью .

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За месяц до истории с Евгенией Фуллен жители дома по улице Рейтарской, 2 коллективно выступили против создания мурала, посвященного обороне Бахмута , приклеив на стену распечатку с надписью «Жители против». Они также подали коллективное заявление о своем несогласии в КГГА.

Эскиз мурала на Рейтарской

Возмущение вызвало то, что стенопись начали создавать без их ведома и согласования эскиза и времени работ. Кроме того, жители Рейтарской заявили, что эскиз рисунка «нарушает морально-нравственные нормы и является спекулятивной попыткой пиара на теме трагедии Бахмута».

Борьба за бруталистские стены КПИ

В июне на территории Национального технического университета КПИ рядом с корпусом № 9 появился Парк Непокоренных, который посвятили студентам и выпускникам КПИ, защищающим Украину. Позже у руководства появилась идея нанести на стены здания корпуса патриотический мурал .

По версии Евгении Кулебы, руководство университета обратилось с такой инициативой в Соломенскую РГА, которая согласилась выделить на это средства и необходимые материалы. Предлагалось несколько вариантов эскизов. «Они, откровенно говоря, были спорными. К ним было очень много вопросов, но, прежде всего, спорна идея изображения чего-либо на совершенном объекте исторического культурного наследия города», – говорит Евгения Кулеба.

Выяснилось, что студенты КПИ вообще не хотят мурала на стенах. А искусствоведы и архитекторы начали собирать подписи под открытым письмом против мурала на девятом корпусе КПИ. Среди них – архитектор Евгения Губкина, художница и куратор Инга Леви, историк искусства Евгения Маляр.

Ключевой аргумент – корпус КПИ № 9 – ценная часть архитектурного ансамбля «Политеха», яркий пример современного брутализма, спроектированный выдающимся украинским архитектором Владимиром Лиховодовым. Против каких-либо стенописей на корпусе выступила и дочь архитектора Елена Лиховодова, которая написала соответствующие письма на имя ректора КПИ и в КГГА.

«Мнения студентов разошлись, так всегда было в студенческой среде, - комментирует эту ситуацию Кулеба. - Есть либо нейтральные студенты, для которых это вообще не важно, либо студенты, которые поддерживают ректора. Есть другая часть студенчества, выступающая против мурала.

Эскизы были представлены на экспертной комиссии в Департаменте охраны культурного наследия. Позиция департамента ясна – до голосования за порядок согласования и предоставления разрешения на создание муралов сейчас вообще не рекомендуется ничего создавать.

Несмотря на то, что у самого корпуса нет охранного статуса, он расположен на территории заведения, а территория КПИ является достопримечательностью, поэтому департамент против создания каких-либо муралов до установления единой процедуры».

Между тем, в студенческом совете КПИ говорят, что, несмотря на компетентные замечания и огласку в медиа, эскизы муралов передали в ученые советы факультетов , где выбирают варианты и часто даже не рассматривают вариант проголосовать против идеи мурала.

Члены студенческого совета выступили против нанесения мурала на стены 9 корпуса и призвали студентов не бояться "громко и заметно настаивать на недопустимости этих рисунков".

Вторая волна "нашествие муралов"

“Сейчас в Киеве – вторая волна “мурального бума”, - говорит депутат Киевсовета, основательница общественной организации “Город-сад”, - Что-то подобное у нас уже происходило. Первая волна пришлась на 2015-16 годы ”.

Тогда идейным вдохновителем создания муралов в Киеве выступил Гео Лерос , режиссер, позже ставший народным депутатом. По его инициативе и с согласия местных властей, в городе создали несколько десятков стенописей. Некоторые работы были действительно удачными благодаря профессиональному отбору эскизов – к проекту, в частности, присоединился куратор проектов в сфере стрит-арт Олег Соснов, который декларировал вдумчивый подход к созданию муралов в городе:

“Муралы – это монументальное искусство, а не средство массовой агитации. Гонка за "красивыми картинками" возвращает нас в советское прошлое с искусством "на заказ".

Впрочем, удержать высокий уровень работ все равно не удалось.

Сейчас же ситуация с муралами приобретает черты стихийного бедствия – они возникают чуть ли не каждую неделю. "Сил уже нет тушить эти "муральные пожары" по городу", - говорит Евгения Кулеба.

Главные проблемы и вопросы, возникшие в результате второго киевского "мурального нашествия":

Уместно и законно ли наносить рисунки на стены домов с охранным статусом? Как быть, если жильцы и совладельцы дома не дают согласия на создание рисунка на здании? Как избежать откровенного китча и создавать работы, которые не вызывали бы возмущения и недовольства и плюс-минус устраивали бы граждан?

Что дальше

Мурал с изображением активиста Евромайдана Михаила Жизневского в Сквере Небесной Сотни

“Я надеюсь, что на какое-то решение мы консолидированно выйдем уже к концу года", – говорит Евгения Кулеба.

По ее словам, уже есть предложения от департамента охраны культурного наследия, есть позиция департамента градостроительства и архитектуры и департамента культуры.

“На следующей неделе мы планируем с коллегами провести обсуждение с экспертами и общиной, для того чтобы все предложения и наработки презентовать в первую очередь для экспертной среды.

Мое главное ожидание – создание художественного экспертного совета, который будет регулярно меняться, например, каждые два года, чтобы это был неустойчивый орган, и в нем была динамика. Чтобы он компетентно оценивал эскизы, которые будут подаваться”, – говорит она.

После того, как петицию против хаотического создания муралов поддержала комиссия по сохранению и защите культурного наследия КГГА, Департаменты культуры и архитектуры занялись разработкой соответствующего положения. В Киевраде зарегистрирован проект решения, которым предлагается запретить соответствующим органам согласовывать эскизы и локации муралов на три месяца. И поручить КГГА разработать прозрачную процедуру в этом вопросе.

Как остановить незаконное создание мурала (краткая инструкция для жителей города):

Самый простой способ – спросить у художника, который начал работы, о наличии соответствующее разрешения на создание мурала (согласно действующему законодательству, 50 процентов жильцов, являющихся владельцами жилья, должны дать согласие на создание стенописи);

Если дому присвоен статус памятника архитектуры – обратиться в департамент охраны культурного наследия КГГА, или в районную госадминистрацию и узнать, было ли предоставлено соответствующее разрешение;

Если необходимых документов нет и жители не давали согласия – вызвать полицию и зафиксировать правонарушения.

Фото: «Хмарочос», БЖ