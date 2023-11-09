Активисты остановили строительные работы возле "Дома с насекомыми"

Строительные работы возле исторического «Дома с насекомыми» по улице Владимирской, 93-95 удалось остановить активитам.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

"Дом Марии Станиславской 1893 года дал трещины и начал проседать…Поэтому решили помочь правоохранителям и остановить заезд строительной техники. Сейчас работы остановлены... Передаем эстафету Киевская городская прокуратура и ждем наложения на участок ареста", - написал он.

Ранее мы писали, что исторический «Дом с насекомыми» на улице Владимирской, 93-95, возле которого на днях возобновили строительные работы, начал проседать.

Напомним, что в апреле этого года дом Марии Станиславской, построенный в 1893 на Владимирской, 93, хотели снести под видом «капитального ремонта». Застройщик не согласовывал проектную документацию и проводил строительные работы без разрешения. После предписаний департаментов КГГА у застройщика забрали технику. Однако один из строителей продолжил разбирать памятку вручную. Застройщик успел демонтировать полностью два этажа и лестницу правого подъезда достопримечательности, а также разобрал часть третьего этажа.

В конце концов Минкульт внес дом Марии Станиславской в Госреестр недвижимых памятников Украины. Однако 6 ноября возле исторического дома возобновились строительные работы . Экскаватор начал копать в непосредственной близости к памятнику архитектуры.

Тогда активист Дмитрий Перов отметил , что если котлован возле исторического дома продолжат копать, он может рухнуть.

Фото: Дмитрий Перов