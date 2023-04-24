Манго стікі райс: як приготувати популярний тайський десерт

Марко Черветті розповідає, як приготувати простий, але надзвичайно смачний тайський десерт.





Інгредієнти:

Тайський рис або рис з великим вмістом крохмалю - 250 г

Кокосове молоко - 200 мл

Пальмовий цукор - 150 г

Сіль - 2 г

Манго - 200 г

Як готувати:



Крок 1. Приготуй рис на пару. Для цього за пару годинпромий та замочи рис у воді. Згодом проціди, вари у металевому ситі над киплячою водою під кришкою. Потрібен середній вогонь і 30-40 хвилин.



Крок 2. Пока зариться рис, ти можеш приготувати “заправку”. В сотейник налий кокосове молоко, додай пальмовий цукор і постав цю суміш на маленький вогонь. Помішуй, доки цукор не розчиниться.



Крок 3. Почисть на наріж манго.



Крок 4. Доведи кокосовий сироп до кипіння. Готовий рис виклади в глибоку тарілку, вилий на нього сироп і швидко перемішай. Важливо поєднати рис і сироп, коли вони обидва гарячі!



Крок 5. Виклади поряд з рисом шматочки манго та насолоджуйтся тайським десертом.