Манго стікі райс: як приготувати популярний тайський десерт

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Марія Банько
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Марко Черветті розповідає, як приготувати простий, але надзвичайно смачний тайський десерт.



Інгредієнти:

  • Тайський рис або рис з великим вмістом крохмалю - 250 г
  • Кокосове молоко - 200 мл
  • Пальмовий цукор - 150 г
  • Сіль - 2 г
  • Манго - 200 г

Як готувати:

Крок 1. Приготуй рис на пару. Для цього за пару годинпромий та замочи рис у воді. Згодом проціди, вари у металевому ситі над киплячою водою під кришкою. Потрібен середній вогонь і 30-40 хвилин.

Крок 2. Пока зариться рис, ти можеш приготувати “заправку”. В сотейник налий кокосове молоко, додай пальмовий цукор і постав цю суміш на маленький вогонь. Помішуй, доки цукор не розчиниться.

Крок 3. Почисть на наріж манго.

Крок 4. Доведи кокосовий сироп до кипіння. Готовий рис виклади в глибоку тарілку, вилий на нього сироп і швидко перемішай. Важливо поєднати рис і сироп, коли вони обидва гарячі!

Крок 5. Виклади поряд з рисом шматочки манго та насолоджуйтся тайським десертом.

Опубліковано: 24 квітня 2023
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