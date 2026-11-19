Іспанська акторка Пенелопа Крус спродюсує нову драму Netflix «Патрісія» (Patricia) та зіграє в ній головну роль. Про це повідомили на офіційному сайті стримінгової платформи.

Головна героїня стрічки Патрісія залишає партнера після 12 років насильства, але згодом стикається з новими випробуваннями під час судового процесу. Жінка непокоїться за безпеку та добробут своїх дітей.

Сценаристом і режисером стрічки стане Хуан Дієго Ботто. Під час підготовки він провів багатогодинні інтерв'ю з жінками, які поділилися власним досвідом пережитого насильства.

Крус розповіла, що також брала участь у розробленні проєкту понад два роки.

«Це дуже важлива історія, і для мене велика честь зіграти цю героїню. Патрісія уособлює багатьох інших жінок, які, як і вона, щодня зазнають такого насильства», — зазначила акторка.

«Патрісія» стане першим повнометражним ігровим фільмом продюсерської компанії Moonlyon, яку Крус заснувала у 2022 році спільно з іспанською медіагрупою Imagina.

Це буде друга спільна робота акторки та Ботто після соціальної драми «На периферії» (En los márgenes, 2022), яка стала повнометражним режисерським дебютом Ботто.

До акторського складу нової стрічки також увійшли Гоя Толедо, Рамон Бареа, Ділан Редлі, Рафа Кастехон і Пілар Гомес.