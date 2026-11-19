19 листопада внаслідок російської атаки на Поділ у Києві постраждав будинок на Контрактовій площі, 7, який вважається найстарішим житловим будинком Києва. Споруду звели у 1798 році, і вона досі використовується як житло. Про це повідомив керівник Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» Роман Маленков.

За його словами, удар припав на територію заповідника, де пошкоджень зазнали численні об'єкти культурної спадщини. Маленков зазначив, що вибух стався приблизно за 150 метрів від офісу установи. Сам він у цей момент перебував за 70 метрів від місця удару — фотографував церкву Успіння Богородиці Пирогощої.

Російський безпілотник також упав поблизу посольства Нідерландів. Унаслідок удару пошкоджено автомобілі та пост охорони, а в будівлі посольства вибито вікна.

Будинок на Контрактовій площі, 7 звели коштом дворянина Леонтія Вишневського. Він пережив пожежі 1806 та 1811 років, остання з яких знищила значну частину забудови Подолу. Після перепланування району споруда опинилася у дворі, подалі від нової лінії забудови.

Нині до будинку можна потрапити через арку на вулиці Фролівській, 3. Попри численні перебудови, всередині збереглися склепіння першого поверху кінця XVIII століття та дерев'яні сходи кінця XIX століття.

Із 1891 року будинок належить родині нинішнього власника Костянтина Малєєва. Тоді його придбав прадід Малєєва, кондитер Максим Нечаєв.

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, 19 листопада внаслідок російської атаки безпілотників постраждали будівлі в Подільському, Деснянському та Голосіївському районах Києва. За попередніми даними, у Подільському районі загинула одна людина.

У Шевченківському районі уламки впали на відкритій території, пошкодивши понад 10 автомобілів. Також вибито вікна у Володимирському соборі та будівлі одного з іноземних посольств.