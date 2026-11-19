19 листопада під час російської атаки на Київ уламки безпілотника упали на територію Міністерства закордонних справ України. Про це повідомив очільник відомства Андрій Сибіга.

За його словами, знайдені уламки планують передати до музею МЗС.

«А російським терористам наша дипломатична служба має просте й недипломатичне послання: йдіть слідом за російським військовим кораблем, покидьки. Вам ніколи не залякати українську дипломатію», — заявив міністр.

Під час атаки також постраждала будівля посольства Нідерландів у Києві. Дипломатичне представництво зазнало незначних пошкоджень, однак його співробітники не постраждали.

Deze middag is een projectiel ingeslagen achter de Nederlandse ambassade in Kyiv. Onze collega’s zijn gelukkig ongedeerd, er is wel lichte schade aan het gebouw. We onderzoeken wat er exact is gebeurd. Onze prioriteit ligt nu bij het welzijn van onze medewerkers. — Tom Berendsen (@ministerBZ) November 19, 2026

Також 19 листопада внаслідок російської атаки в Києві також постраждав найстаріший житловий будинок столиці на Контрактовій площі, 7, зведений у 1798 році. Пошкоджень зазнали й інші об'єкти культурної спадщини на території заповідника «Стародавній Київ», Володимирський собор та будівля посольства Австрії. Під час атаки уламки російського дрона також упали на територію посольства Бразилії в Києві. Будівля не зазнала пошкоджень, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 19 серпня біля будівлі МЗС у Києві відбулася публічна дискусія «Фактор Фенікса» про роль мистецтва й культурної дипломатії у формуванні міжнародного образу України. Розмову провели поруч зі скульптурою «Фенікс» Олексія Сая, реалізованою «Майстернею Чудес». Захід організували Fozzy Media Group і «Майстерня Чудес» за підтримки Міністерства закордонних справ України.