Яєчня зі спаржею: сніданок по-міланськи

Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті розповідає, як приготувати чудовий сніданок: asparagi alla Milanese - спаржу по-міланськи.
Інгредієнти:
- Спаржа - 6 стебел
- Оливкова олія - 2 ст.л.
- Яйця - 3 шт.
- Тертий пармезан
- Сіль та перець на смак
Як готувати:
- Спаржу відвари на пару. Для цього збери стебла в “букетик”, огорни рушником, залишивши зрізи відкритими, постав вертикально у високу каструлю, налий на дно трошки води, закрий кришкою і потримай на вогні 20 хвилин.
- Розігрій на пательні оливкову олію, виклади спаржу, посоли.
- По одному розбий на спаржу яйця. Знову трохи посоли, присип пармезаном та додай перцю.
- Виклади яєчню на тарілку та збризни олією. Найвеличніша страва зі спаржею готова!