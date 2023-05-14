Яєчня зі спаржею: сніданок по-міланськи

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Марія Банько
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Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті розповідає, як приготувати чудовий сніданок: asparagi alla Milanese - спаржу по-міланськи.

Інгредієнти:

  • Спаржа - 6 стебел
  • Оливкова олія - 2 ст.л.
  • Яйця - 3 шт.
  • Тертий пармезан
  • Сіль та перець на смак

Як готувати:

  1. Спаржу відвари на пару. Для цього збери стебла в “букетик”, огорни рушником, залишивши зрізи відкритими, постав вертикально у високу каструлю, налий на дно трошки води, закрий кришкою і потримай на вогні 20 хвилин.
  2. Розігрій на пательні оливкову олію, виклади спаржу, посоли.
  3. По одному розбий на спаржу яйця. Знову трохи посоли, присип пармезаном та додай перцю.
  4. Виклади яєчню на тарілку та збризни олією. Найвеличніша страва зі спаржею готова!

Опубліковано: 14 травня 2023
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