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9-річний українець Мирон Нетребка став чемпіоном світу з шахів

Ірина Маймур 24 жовтня 2026
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Дев'ятирічний Мирон Нетребка з Дніпра став чемпіоном світу з шахів серед хлопчиків до дев'яти років. На змаганнях в Іспанії він набрав 9,5 очка з 11 можливих і здобув єдину медаль для України на турнірі. Про це повідомила Федерація шахів України.

Чемпіонат світу FIDE серед шахістів віком від 7 до 17 років завершився 20 жовтня в місті Рокетас-де-Мар. Мирон переміг у категорії Open U9, де змагалися 82 учасники.

За 11 турів українець здобув дев'ять перемог, одну партію завершив унічию та зазнав однієї поразки. Найближчого суперника — Сайфуддіна Еркінбоєва з Узбекистану — він випередив на пів очка. Третє місце посів поляк Віктор Станковський із результатом 8,5 очка.

Мирон навчається у дитячо-юнацькій спортивній школі № 9 у Дніпрі. Його тренер — Геннадій Гутман.

Це не перша міжнародна перемога шахіста. У серпні 2025 року він став чемпіоном Європи зі швидких шахів і бліцу серед хлопчиків до восьми років. Обидва титули здобув на змаганнях у грецьких Салоніках.

Фото: ГумДеп Дніпро
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