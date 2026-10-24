Музеї Глазго перестали показувати єгипетські мумії через етичні міркування

Два музеї шотландського Глазго вирішили приховати від відвідувачів муміфіковані останки давніх єгиптян. Рішення ухвалили після перегляду підходів до поводження з людськими останками та оновлення етичного кодексу Міжнародної ради музеїв (ICOM), повідомляє BBC.

У художній галереї та музеї Келвінгроув прибрали з експозиції розписану труну з тілом єгипетського жерця Нехта. Натомість у Хантеріанському музеї мумію леді Шеп-ен-Гор накрили спеціальною тканиною, залишивши її оздоблений саркофаг доступним для огляду.

Організація Glasgow Life, яка управляє Келвінгроув, пояснила рішення відсутністю згоди померлого або його нащадків на публічну демонстрацію останків. Із публічного огляду також прибрали муміфіковану чоловічу голову, праву кисть і праву стопу, знайдені в Долині царів у Єгипті.

Нехт, імовірно, жив між 1985 та 1797 роками до нашої ери. Його останки знайшли під час розкопок у Бені-Хасані на початку XX століття, а 1923 року передали місту Глазго.

Хантеріанський музей, своєю чергою, проконсультувався з єгиптологами та дійшов висновку, що леді Шеп-ен-Гор «заслуговує на приватність після смерті». Її оздоблений саркофаг майже безперервно експонують із 1820 року. За цей час мумію жодного разу не виймали з труни, проте досліджували за допомогою рентгену та комп’ютерної томографії. Сам саркофаг залишиться в експозиції як зразок давньоєгипетського поховального мистецтва

25 червня 2026 року Міжнародна рада музеїв (ICOM) оновила етичний кодекс. Документ закликає поважати гідність людських останків і залучати нащадків або спільноти походження до ухвалення рішень щодо їхнього зберігання та демонстрації.

Водночас кодекс не передбачає обов'язкового вилучення всіх людських останків з експозицій. Музеї самостійно вирішують, як забезпечити шанобливе ставлення до них.

Обидві установи Глазго заявили, що готові розглянути повернення останків на батьківщину в разі відповідного звернення. Натомість Національні музеї Шотландії наразі не планують змінювати спосіб експонування людських останків у своїх колекціях.