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Елайджа Вуд та Орландо Блум приєднаються до третього сезону «Джентльменів»

Ірина Маймур 24 жовтня 2026
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Елайджа Вуд та Орландо Блум приєднаються до третього сезону «Джентльменів»

Елайджа Вуд, Орландо Блум і Роберт Карлайл приєдналися до акторського складу третього сезону серіалу Netflix «Джентльмени». Зйомки нових епізодів уже тривають у Великій Британії та Марокко. Про це повідомляє Variety.

Для Вуда та Блума це буде новий спільний проєкт після кінотрилогії «Володар перснів», у якій вони зіграли Фродо та Леголаса. Усі троє акторів уперше працюватимуть із Гаєм Річі — творцем і режисером «Джентльменів».

До третього сезону також долучилися Декстер Флетчер, який раніше знімався у фільмі Річі «Карти, гроші, два стволи», Бруна Маркезіні, Ед Спелірс, Саффрон Берроуз і репер Bugzy Malone. Ролі нових учасників поки не розкривають.

Головних персонажів знову зіграють Тео Джеймс і Кая Скоделаріо — Едді Горнімана та Сюзі Ґласс. До своїх ролей також повернуться Рей Вінстон, Джоелі Річардсон і Вінні Джонс. Водночас Деніел Інґс, який грав старшого брата Едді Фредді, та Джанкарло Еспозіто, відомий за роллю мільярдера Стенлі Джонстона, не зазначені в оголошеному акторському складі.

У третьому сезоні Едді та Сюзі візьмуться за новий масштабний проєкт — будівництво казино на Близькому Сході. Однак їхнім планам загрожуватимуть нові небезпеки, а дедалі більші амбіції Едді можуть поставити під загрозу весь бізнес.

Новий сезон складатиметься з восьми епізодів тривалістю приблизно годину кожен. Над сценарієм працюють Гай Річі та Меттью Рід, а режисерами виступають Річі й Еван Кріві.

Netflix оголосив про продовження «Джентльменів» у серпні 2026 року, ще до прем'єри другого сезону, який вийшов у вересні. Дату виходу третього сезону поки не повідомляли.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
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