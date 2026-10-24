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82-річний українець став чемпіоном світу з важкої атлетики: він готується до змагань без тренера

Ірина Маймур 24 жовтня 2026
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82-річний Михайло Василів із села Добряни Стрийської громади на Львівщині став чемпіоном світу з важкої атлетики серед ветеранів спорту. На змаганнях в Афінах українець переміг у віковій категорії 80+. Про це повідомила Стрийська міська рада.

Чемпіонат світу серед ветеранів та адаптивних спортсменів (World Masters & Adaptive Weightlifting Championships) проходив у Греції 17–26 вересня. Михайло Василів виступав у двох класичних вправах важкої атлетики — ривку та поштовху — і здобув чемпіонський титул у своїй віковій категорії.

Поїздку до Греції спортсмен організував і оплатив самостійно. Як він розповів «Суспільному», важкою атлетикою займається з 19 років. Зараз тренується вдома без тренера та називає себе спортсменом-аматором.

Це не перша перемога Василіва. Раніше на чемпіонаті України він установив дев'ять національних рекордів, зокрема у ривку та поштовху. Також став абсолютним переможцем Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті М. М. Баки.

Фото: Стрийська міська рада
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