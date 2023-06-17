Мексиканська орчата: корисний напій з вівсянки

Мексиканці знали, як освіжатися в літні дні. При чому, як робити це смачно та з користю. Вони готували орчату! Мандрівник, гедоніст та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті якраз нещодавно повернувся з експедиції до Мексики та привіз чудовий рецепт.

Інгредієнти:

Вівсянка - 90 г (4 ст. ложки)

Цукор - 36 г (1,5 ст. ложки) Вода - 250 г Молоко - 70 мл

Кориця

Лід

Як готувати: