Мексиканська орчата: корисний напій з вівсянки

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Марія Банько
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Мексиканці знали, як освіжатися в літні дні. При чому, як робити це смачно та з користю. Вони готували орчату! Мандрівник, гедоніст та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті якраз нещодавно повернувся з експедиції до Мексики та привіз чудовий рецепт.

Інгредієнти:

  • Вівсянка - 90 г (4 ст. ложки)
  • Цукор - 36 г (1,5 ст. ложки) Вода - 250 г Молоко - 70 мл
  • Кориця
  • Лід

Як готувати:

  1. В блендері треба змішати вівсянку, цукор, корицю, молоко, лід та воду. Збити до однорідної консистенції.
  2. Процідити суміш через сито. Все! Велична орчата готова.

Опубліковано: 17 червня 2023
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