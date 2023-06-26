Винний сорбет, горгонзола та печене яблуко: 7 українських виробників морозива з цікавими смаками

Влітку без морозива – ніяк. Тож пропонуємо придивитися до українських крафтових виробників, які створюють холодний десерт з натуральних продуктів, без зайвих домішок і з дивовижними смаками.

Морозиво, що виготовляють у Чернівцях. У його основі, як стверджують виробники, – відбірні вершки високої жирності та найсмачніше молоко. Засновники ТМ запевняють, що їхній продукт знімає стрес та поліпшує настрій. А ще порівнюють своїх клієнтів з археологами, які знаходять баночку з цінними скарбами у власному холодильнику.

Що спробувати:

Пломбір класичний (126 грн),

снікерс (179 грн),

фісташкове (139 грн),

манго (144 грн),

полуничний чізкейк (162 грн),

карамель-фундук (126 грн),

“Наполеон” (140 грн).

З новинок – французький пломбір Plombieres за рецептом 1815 року. Також пропонують цікаве поєднання “шоколад-апельсин” та веганське морозиво – без лактози і тваринного молока (від 126 грн)

Де купити:

У мережах Novus, “Еко-Маркет”, Fozzy, “Фора”.

Морозиво від відомої мережі київських кондитерських.

Що спробувати:

Лохина-лайм Vegan,

Суниця в білому шоколаді (135 грн),

Карамель-татен з печеним яблуком в чорному шоколаді (120 грн),

Кава кардамон в шоколаді (120 грн),

Грейпфрут-полуниця-юзу (110 грн)

Зверніть увагу на лімітоване сезонне морозиво (так і попереджають – завтра може і не бути) – сорбет малина-юзу (87 грн),

Вишня-ваніль у чорному шоколаді (135 грн),

Матча-малина-юзу в шоколаді (125 грн).

Популярністю користується морозиво в банці.

Де купити:

У кондитерських Honey (на Подолі – вул. Нижній Вал, 19/21, на Золотих – вул. Ярославів Вал, 20, Honey Store ЦУМ – Хрещатик, 38, 6-й поверх), у мережі “Сільпо”.

Київський бренд, який перетворює натуральні фрукти на смачне морозиво ручної роботи. Воно створене під впливом та за принципом попсіклів – фруктового американського морозива, популярного у США (іншими словами – фруктовий лід). На ринку з 2017 року.

У виробництві використовують натуральні свіжі фрукти, очищену воду, трохи тростинного цукру, яблучний пектин.

Що спробувати:

Маракуйя,

Манго,

Полуниця-банан,

Іриска, малина (від 75 грн).

Один з фаворитів сезону – манго плюс полуниця.

Де купити:

ТЦ “Lavina Mall”, ТРЦ “Respublika Park”,

Морозиво від столичного бренду здорової їжі з натуральних продуктів рослинного походження.

З поміж асортименту корисної випічки та солодощів вирізняються цікавим асортиментом морозива. З інгредієнтів використовують сухе кокосове молоко, сироп агави, пюре маракуї, аквафаба з льону. Працює доставка.

Що спробувати:

Matcha & raspberry (190 грн),

Lavander & lime (165 грн),

Passion fruit (165 грн),

Cherry & chocolate (165 грн),

Salted caramel (165 грн)

Де купити:

У мережах “Сільпо”, Novus, “Фора”, “Мегамаркет”, Goodwine.

Морозиво і сорбети власного виробництва від «Сільпо».

У виробництві використовують українські вершки, свіжі ягоди, фісташка родом із Сицилії та справжній бельгійський шоколад, відібраний експертами-шоколатьє. Плюс спеції та прянощі: кардамон додає виразності соковитій вишні (199 грн), “ураган з анісу, ванілі та кориці” відтіняє свіжу маракую (249 грн), а троянда пасує лічі та ягодам малини.

Що спробувати:

Сорбети зі свіжих соковитих фруктів та ягід з особливими спеціями.

Нові смаки у порціях по 100 г – яскраві нотки італійського десерту Тирамісу, поєднання банана з солоною карамеллю,

Ароматна колумбійська кава в тандемі з кремом англез,

Хрустке мигдальне печиво у яблучному десерті.

Де купити:

У мережі “Сільпо”.

Своєрідні ветерани жанру із завжди якісним домашнім морозивом, та незмінною локацією, яка водночас і кафе, і “резиденція” на Костьольній, 6 у Києві.

Що спробувати:

Від вершкового до манго (включаючи горгонзолу та страчателлу) (300 грам - від 350 грн, 600 грам - від 550 грн).

У наявності цікаві сорбети (наприклад, сорбет “вино”).

Із новинок: морозиво без цукру – зі смаком лимона та полуниці. Працює доставка кур’єром по Києву.

Де купити:

У кафе на Костьольній, 6, у монокафе “Котлета По-Київськи”, Басейна, 1-3/2-А, поруч з сімейним кафе “Моменти”, Хрещатик, 13, у парку імені Т.Г. Шевченка, поруч з рестораном “О’Панас”, Терещенківська, 10, поруч з рестораном “Нерест”, Мішуги, 7-а, Soul Cafe, Русанівська набережна, 10.

Стовідсоткове натуральне морозиво від виробника з Полтави, без консервантів, рослинних жирів, штучних барвників і ароматизаторів.

Бренд на ринку з 2017 року і дотримуються чотирьох основних правил: свіжість, якість, користь, безпека.

Морозиво виготовляють із свіжого фермерського молока і масла, використовують натуральні фрукти. Цех – на італійському обладнанні, мають філії в обласних центрах. Декілька років тому вийшли на міжнародний ринок, зокрема, морозиво Vital Ice Cream можна придбати в Ізраїлі.

Що спробувати:

Традиційні смаки – пломбір, крем-брюле, шоколад, полуниця, банан, чорна смородина (від 44 грн за 90 г).

Новинка – морозиво щербет “Манго” (від 61 грн за 90 г).

Де купити:

У Києві – у мережах “Міні-маркет”, “Еко-Лавка”, “Пивна Лавка”, Beer-Time, “Наш Фермер”.