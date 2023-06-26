Винний сорбет, горгонзола та печене яблуко: 7 українських виробників морозива з цікавими смаками

Влітку без морозива – ніяк. Тож пропонуємо придивитися до українських крафтових виробників, які створюють холодний десерт з натуральних продуктів, без зайвих домішок і з дивовижними смаками.
Морозиво, що виготовляють у Чернівцях. У його основі, як стверджують виробники, – відбірні вершки високої жирності та найсмачніше молоко. Засновники ТМ запевняють, що їхній продукт знімає стрес та поліпшує настрій. А ще порівнюють своїх клієнтів з археологами, які знаходять баночку з цінними скарбами у власному холодильнику.
З новинок – французький пломбір Plombieres за рецептом 1815 року. Також пропонують цікаве поєднання “шоколад-апельсин” та веганське морозиво – без лактози і тваринного молока (від 126 грн)
У мережах Novus, “Еко-Маркет”, Fozzy, “Фора”.
Морозиво від відомої мережі київських кондитерських.
У кондитерських Honey (на Подолі – вул. Нижній Вал, 19/21, на Золотих – вул. Ярославів Вал, 20, Honey Store ЦУМ – Хрещатик, 38, 6-й поверх), у мережі “Сільпо”.
Київський бренд, який перетворює натуральні фрукти на смачне морозиво ручної роботи. Воно створене під впливом та за принципом попсіклів – фруктового американського морозива, популярного у США (іншими словами – фруктовий лід). На ринку з 2017 року.
У виробництві використовують натуральні свіжі фрукти, очищену воду, трохи тростинного цукру, яблучний пектин.
ТЦ “Lavina Mall”, ТРЦ “Respublika Park”,
Морозиво від столичного бренду здорової їжі з натуральних продуктів рослинного походження.
З поміж асортименту корисної випічки та солодощів вирізняються цікавим асортиментом морозива. З інгредієнтів використовують сухе кокосове молоко, сироп агави, пюре маракуї, аквафаба з льону. Працює доставка.
У мережах “Сільпо”, Novus, “Фора”, “Мегамаркет”, Goodwine.
Морозиво і сорбети власного виробництва від «Сільпо».
У виробництві використовують українські вершки, свіжі ягоди, фісташка родом із Сицилії та справжній бельгійський шоколад, відібраний експертами-шоколатьє. Плюс спеції та прянощі: кардамон додає виразності соковитій вишні (199 грн), “ураган з анісу, ванілі та кориці” відтіняє свіжу маракую (249 грн), а троянда пасує лічі та ягодам малини.
У мережі “Сільпо”.
Своєрідні ветерани жанру із завжди якісним домашнім морозивом, та незмінною локацією, яка водночас і кафе, і “резиденція” на Костьольній, 6 у Києві.
У кафе на Костьольній, 6, у монокафе “Котлета По-Київськи”, Басейна, 1-3/2-А, поруч з сімейним кафе “Моменти”, Хрещатик, 13, у парку імені Т.Г. Шевченка, поруч з рестораном “О’Панас”, Терещенківська, 10, поруч з рестораном “Нерест”, Мішуги, 7-а, Soul Cafe, Русанівська набережна, 10.
Стовідсоткове натуральне морозиво від виробника з Полтави, без консервантів, рослинних жирів, штучних барвників і ароматизаторів.
Бренд на ринку з 2017 року і дотримуються чотирьох основних правил: свіжість, якість, користь, безпека.
Морозиво виготовляють із свіжого фермерського молока і масла, використовують натуральні фрукти. Цех – на італійському обладнанні, мають філії в обласних центрах. Декілька років тому вийшли на міжнародний ринок, зокрема, морозиво Vital Ice Cream можна придбати в Ізраїлі.
У Києві – у мережах “Міні-маркет”, “Еко-Лавка”, “Пивна Лавка”, Beer-Time, “Наш Фермер”.