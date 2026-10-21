Школа SKVOT зняла фільм про український дизайн — дивіться трейлер

Онлайн-школа SKVOT спільно з продакшеном Craft Story створила документальний фільм «ДИЗАЙН-КУЛЬТУРА», присвячений становленню та розвитку графічного й продуктового дизайну в Україні. Прем’єра стрічки відбудеться 5 листопада о 19:00 на YouTube-каналі SKVOT.

Фільм досліджує тяглість українського дизайну — від графіки Георгія Нарбута, архітектурної спадщини Василя Кричевського та авангардних робіт Василя Єрмілова до сучасних дизайн-практик. Автори простежують, як розвивалася українська дизайн-індустрія, як на неї вплинули події після 2014 року та повномасштабне вторгнення, а також розмірковують про її майбутнє, зокрема про вплив штучного інтелекту чи роль дизайнерів у відбудові країни.

Під час роботи над стрічкою команді вдалося зафільмувати оригінали робіт Василя Кричевського та Георгія Нарбута, які з 2022 року зберігаються в укритті Національного художнього музею України (NAMU). Спеціально для зйомок їх дістали зі сховища та розмістили в залі музею, який закритий для відвідувачів від початку повномасштабного вторгнення.

Героями стрічки стали українські дизайнери, дослідники та засновники дизайн-студій. Серед них — представники Spiilka, DVIЙКА, CREVV, Courier Studio та Brendari, а також команди, що працюють над продуктовим дизайном для Esper Bionics, SHERP, PetCube, Wix і Ajax Systems. До проєкту долучилися дослідники українського дизайну Дмитро Растворцев, Олександра Цехош-Корчевська та Макс Розенфельд, дизайнери Юрко Гуцуляк, Кирило Ткачов, Тарас Іщик і Юля Лободюченко.

«У цьому фільмі для нас важливо не просто дати визначення „що таке український дизайн“, а познайомити з людьми, які його створюють. І, звичайно, надихнути людей створювати нове. Ми хочемо, щоб український дизайн знали в Україні та світі, відзначали міжнародними нагородами, а нове покоління мало на кого спиратися», — каже співзасновниця SKVOT Інна Чут.

«ДИЗАЙН-КУЛЬТУРА» — третій документальний проєкт SKVOT про українські креативні індустрії. Раніше школа випустила серіал «Три в одному» про українську рекламу та фільм «Весна-Літо» про історію українського фешну.