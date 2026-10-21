У Ліверпулі відкриють новий музей The Beatles — учетверо більший за попередній

У 2028 році в Ліверпулі відкриють оновлений музейний комплекс, присвячений гурту The Beatles. Проєкт стане першим офіційним фанатським центром «ліверпульської четвірки» в їхньому рідному місті, адже права на нього переходять безпосередньо до заснованої музикантами компанії Apple Corps. Про це пише The Guardian.

Новий інтерактивний музей розміститься у будівлі колишнього торгового центру St John’s Market неподалік вокзалу Lime Street. Це дозволить збільшити площу експозиції в чотири рази — приблизно до 9300 квадратних метрів. Проєкт стане наступником музею The Beatles Story, який працював у королівському доці Альберта з 1990 року.

Нинішній музей The Beatles Story у Ліверпулі. Фото: Hazel Nicholson / Wikimedia Commons

У межах ініціативи Apple Corps також відреставрує другу за висотою споруду міста — 137-метрову вежу St Johns Beacon. На ній облаштують окремий атракціон, стилізований під психоделічний анімаційний фільм Yellow Submarine.

Експозиція буде орієнтована на багатогодинне занурення в історію гурту. У музеї відтворять знакові локації: дитячі будинки учасників, культовий клуб Cavern, гамбурзькі нічні заклади, студію Abbey Road, нью-йоркський стадіон Shea та дах будівлі на Севіл-Роу в Лондоні, де відбувся останній концерт The Beatles у 1969 році. Для відтворення середовища використають декорації та реквізит із майбутньої кінотетралогії Сема Мендеса, яка також має вийти у 2028 році.

Учасники гурту тепло зустріли анонс проєкту. «Це просто неймовірно і зворушливо, що люди досі цікавляться нашою історією. Якби нам хтось сказав про це на початку нашого шляху, ми б ніколи не повірили. Я люблю Ліверпуль — це частина мене та частина The Beatles», — поділився Пол Маккартні.

При музеї створять благодійний фонд Apple Corps Liverpool Trust, куди відраховуватимуть частку з кожного проданого квитка для підтримки молодих місцевих музикантів.

Проєкт реалізують у співпраці з міською радою Ліверпуля та за підтримки уряду Великої Британії. За оцінками фахівців, спадщина The Beatles щороку приносить економіці міста понад £80 мільйонів.