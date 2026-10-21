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Джипінг у Карпатах: Львівська облрада вимагає посилити покарання для порушників

Артем Черничко 21 жовтня 2026
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Джипінг у Карпатах: Львівська облрада вимагає посилити покарання для порушників

Депутати Львівської обласної ради звернулися до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, Міністерства економіки та обласних рад Карпатського регіону із закликом законодавчо врегулювати питання незаконного руху транспортних засобів на територіях природно-заповідного фонду.

У зверненні депутати наголосили на поширенні джипінгу в гірських, лісових і заповідних місцевостях та недостатності чинних механізмів відповідальності за такі порушення:

«Так званий джипінг у гірських, лісових, лучних та заповідних територіях перестав бути поодиноким порушенням і дедалі частіше набуває ознак системного зневажання природоохоронного режиму, прав місцевих громад та інтересів держави у сфері збереження природної спадщини», — йдеться у документі.

Депутати пропонують діяти за двома напрямами. Перший — запровадити автоматичну фото- та відеофіксацію порушень, щоб працівники Держекоінспекції могли виписувати постанови на основі зібраних доказів.

Другий — спростити фіксацію джипінгу безпосередньо на місці. Цей механізм можна запустити швидше: для цього достатньо уточнити повноваження екоінспекторів та налагодити передачу матеріалів від місцевої влади й природоохоронців.

У зв’язку з цим Львівська облрада закликала Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську обласні ради підтримати ініціативу.

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Фото: Львівська обласна рада
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