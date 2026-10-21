У Києві відбудують пошкоджену російським ударом льодову арену «Шалетт»

Компанія Autostrada розпочинає відновлення київської льодової арени «Шалетт», яку пошкодила російська балістична атака в ніч проти 19 жовтня. Про це заявив засновник компанії Максим Шкіль.

Внаслідок обстрілу будівля зазнала значних ушкоджень. Зокрема, знищено понад 400 квадратних метрів торцевої частини заввишки 12 метрів, пошкоджено вхідну групу, скління та внутрішні приміщення.

«Шалетт» — єдина в столиці ковзанка, що відповідає стандартам для проведення професійних змагань і тренувань із хокею, фігурного катання та шорт-треку. На арені базується ДЮСШ «Крижинка», працюють дитячі спортивні секції, а також тренуються професійні й аматорські команди.

Спеціалісти компанії вже розпочали технічне обстеження об'єкта, аби визначити обсяги робіт і приступити до ремонту пошкоджених конструкцій. Повноцінну роботу арени планується відновити у найкоротші терміни.