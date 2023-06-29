Пьядіна: італійський стріт-фуд, який варто приготувати вдома

Пьядіна - це такий фантастично смачний млинець, який готують на півночі Італії. І додають в нього все, що заманеться. Марко Черветті, італієць та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, поділився з нами рецептом чудової пьядіни з прошуто та сиром.

Інгредієнти:

Для млинця (коржика):

Борошно - 500 г

Вода - 200-250 мл

Оливкова олія - 80-100 г

Розпушувач - 10 г

Сіль

Для начинки:

Прошуто - 20 г

Твій улюблений сир - 40 г

Як готувати: