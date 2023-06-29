Пьядіна: італійський стріт-фуд, який варто приготувати вдома

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Марія Банько
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Пьядіна - це такий фантастично смачний млинець, який готують на півночі Італії. І додають в нього все, що заманеться. Марко Черветті, італієць та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, поділився з нами рецептом чудової пьядіни з прошуто та сиром.

Інгредієнти:

Для млинця (коржика):

  • Борошно - 500 г
  • Вода - 200-250 мл
  • Оливкова олія - 80-100 г
  • Розпушувач - 10 г
  • Сіль

Для начинки:

  • Прошуто - 20 г
  • Твій улюблений сир - 40 г

Як готувати:

  1. Змішай в мисці борошно, воду та олію (або топлене сало). Додай сіль та розпушувач, вимішай і залиш в холодильнику на годину.
  2. Відрізай тісто шматочками та розкочуй на коржики.
  3. Коржики-млинці смаж на розпеченій пательні без олії, тому що в тісті вже є жир. Перевертати пьядіну потрібно тоді, коли на ній починають з’являтися пухирці.
  4. Для начинки натри свій улюблений сир та візьми прошуто. В готовий коржик поклади начинку та ще раз прогрій пьядіну на пательні. Готово! Далі можеш експериментувати, додаючи інші улюблені продукти та соуси.

Опубліковано: 29 червня 2023
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