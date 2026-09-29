Netflix показав трейлер документального серіалу про Меттью Перрі — прем’єра відбудеться у третю річницю смерті актора

Netflix опублікував трейлер документального серіалу «The One About Matthew Perry» про життя та кар’єру актора Меттью Перрі. Прем’єра трисерійного проєкту відбудеться на стримінгу 27 жовтня — у третю річницю смерті Перрі, пише Deadline.

У трейлері звучить голос актора. Він згадує, як свого часу просив Бога зробити його знаменитим, а після здобуття популярності зрозумів, що разом із нею отримав зовсім не те життя, на яке розраховував.

«Я сказав: Боже, зроби мене знаменитим, а потім роби зі мною все, що завгодно», — говорить Перрі у записі. Пізніше він додає: «Бог не забув про другу частину».

Документальний серіал розповість про кар’єру Перрі, його популярність та тривалу боротьбу із залежністю. Для нього використали інтерв’ю з рідними та друзями актора, а також раніше не оприлюднені фотографії й відео з приватного архіву його родини.

Серед учасників проєкту — сестра Перрі Міа Перрі Бовік, його близькі друзі Девід Прессман і Роджер Кастільйо, а також колишній президент NBC Воррен Літтлфілд та інші люди, які знали актора або працювали з ним.

Окрема частина серіалу буде присвячена залежності Перрі та його численним спробам позбутися її. За даними Netflix, протягом життя він витратив на лікування та спроби залишити наркотики понад $7 мільйонів.

Меттью Перрі здобув світову популярність завдяки ролі Чендлера Бінга у ситкомі «Друзі», який виходив на NBC з 1994 до 2004 року. Персонаж Перрі став одним із центральних героїв серіалу, а сам актор після завершення «Друзів» продовжив працювати в кіно, на телебаченні та в театрі.

Актор помер 28 жовтня 2023 року у віці 54 років. Його знайшли непритомним у джакузі в будинку в Лос-Анджелесі. За висновком судово-медичного експерта округу Лос-Анджелес, причиною смерті стали гострі наслідки дії кетаміну. Смерть класифікували як нещасний випадок.

Режисеркою документального серіалу стала Мері Робертсон. За її словами, публіка знала лише частину історії Перрі, тому автори хотіли показати актора не тільки як Чендлера Бінга чи людину, що боролася із залежністю, а як повноцінну особистість.

Сестра Перрі також зазначила, що їй знадобився час, щоб бути готовою поділитися спогадами про брата. Вона описала його як людину з прекрасним серцем і щедрим характером та наголосила, що серіал має показати його життя за межами публічного образу.