Бренд ювелірних подарунків LOVE YOU розширює формат готового рішення подарунка: до прикрас додали парфуми, свічки та хустини

Бренд ювелірних подарунків LOVE YOU продовжує розширювати концепцію готового рішення подарунка. У бутиках та на сайті бренду можна доповнити прикрасу парфумами, ароматичними свічками та дифузорами, засобами для догляду, листівкою чи шовковою хустинкою, і одразу оформити все як завершений подарунок.

LOVE YOU розвиває концепцію готового рішення подарунка з моменту заснування бренду у 2020 році. А з 2025-го активно розширює асортимент подарункових аксесуарів. Серед них — парфуми у різних форматах, аромасвічки та дифузори, креми для рук, олія для кутикули, блиски й бальзами для губ, а також хустини.

З ювелірних прикрас та подарункових аксесуарів LOVE YOU можна сформувати подарунок для різних приводів. Продукти бренду легко комбінуються між собою, тому подарунок можна адаптувати під день народження, річницю, весілля, професійне свято або просто бажання нагадати людині, що вона важлива. У LOVE YOU є прикраси із золота різних кольорів і срібла, а також чоловіча колекція.

Окремим доповненням цього року став сет шовкових хустин «Україна в орнаменті», який бренд презентував до 35-річчя незалежності України. До нього увійшли шість орнаментів, натхнених українською природою: «Волошки», «Ромашки», «Польові квіти», «Персики», «Сливи» та «Груші».

Водночас LOVE YOU пропонує сприймати ці хустини не лише як подарунок до Дня Незалежності. Їх можна носити протягом усього року та по-різному стилізувати. Кожну хустину з нового сету бренд пакує у подарунковий мінітубус.

LOVE YOU також уже пропонує готові комплекти, у яких поєднуються ювелірні прикраси та подарункові аксесуари. Серед них є набори з хустинами, парфумами, дифузорами та іншими доповненнями.