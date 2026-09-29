У Греції скорочують виробництво грав’єри з Наксоса, яку визнали найкращим сиром у світі

Сир грав’єра з грецького острова Наксос, який 2025 року гастрономічний гід TasteAtlas назвав найкращим сиром у світі, зазнає скорочення виробництва. Причина у зменшенні обсягів місцевого молока, через що виробники не можуть задовольнити весь попит на продукт, пише Euronews.

Сир Naxos Graviera має статус захищеного найменування походження з 1996 року, а його виробництво регулюється європейськими вимогами. Сир виготовляють лише з молока тварин, яких вирощують на Наксосі.

Грав’єра має світло-жовтий колір, тонку суху скоринку, солодкуватий смак і пружну текстуру. Його використовують як столовий сир і в різних стравах. Разом із картоплею Наксоса він вважається одним із головних продуктів острова та важливою частиною місцевої сільськогосподарської економіки.

Особливість сиру значною мірою пов’язана з місцевим молоком. На рівнинній частині острова переважно утримують корів, а в гірських районах — овець і кіз. Дрібна худоба пасеться на рослинах, багатих на ароматичні трави, що впливає на смак і склад молока.

Найбільше підприємство з виробництва сиру на острові належить Союзу сільськогосподарських кооперативів Наксоса. Воно щороку виробляє близько 1200–1250 тонн грав’єри.

Водночас виробники могли б продавати значно більше грав’єри. За їхніми словами, попит дозволив би збільшити продажі у два або навіть три рази, однак кількість доступного молока обмежує виробництво. Через це скорочуються і можливості для експорту.

Наксос — острів, тому корми для тварин доводиться доставляти з материкової Греції. Логістика складніша, а витрати на транспортування вищі. Це створює додаткове навантаження на місцевих фермерів.

Професор фізіології харчування та продуктивних якостей Афінського сільськогосподарського університету Янніс Політіс вважає збереження тваринництва головною умовою для майбутнього виробництва грав’єри. На думку професора, держава має створити умови, за яких місцеві фермери зможуть утримувати більше худоби та виробляти достатньо молока.

Грав’єра вже має низку міжнародних нагород. У 2011 році вона отримала золоту нагороду Greek Cheese Festival, у 2015, 2016 та 2018 роках — дві зірки Superior Taste Award від International Taste & Quality Institute у Брюсселі, а у 2017 та 2020 роках — золото Taste Olymp Awards.