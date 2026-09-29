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Під час російської атаки на Київ пошкоджено Національний музей Тараса Шевченка

Ірина Маймур 29 вересня 2026
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Під час російської атаки на Київ пошкоджено Національний музей Тараса Шевченка

Під час російської атаки на Київ 28 вересня пошкоджень зазнав Національний музей Тараса Шевченка в центрі столиці. Фахівці оглядають будівлю та визначають масштаби пошкоджень, повідомило Міністерство культури.

На фотографіях, які оприлюднило Міністерство, видно пошкодження стелі всередині музею, тріщини на склі та дроти камер спостереження, що відєдналися від конструкції. Про пошкодження експонатів або музейних фондів наразі не повідомляли.

Під час тієї самої атаки російський безпілотник влучив у Будинок Президії Національної академії наук України — пам’ятку національного значення. Внаслідок удару виникла пожежа, частково зруйновано другий і третій поверхи. За словами президента НАН Анатолія Загороднього, загинули дві працівниці Академії.

Міністерка культури Тетяна Бережна назвала атаку черговим ударом по українській освіті, науці та культурі. За її словами, фахівці фіксують наслідки російських атак і працюють над збереженням культурної спадщини.

Національний музей Тараса Шевченка присвячений життю та творчості українського поета й художника. Його першу колекцію сформували з фондів Галереї картин Тараса Шевченка в Харкові та Центрального державного музею Тараса Шевченка в Києві. Музей відкрили у 1949 році.

Це не перше пошкодження будівлі під час повномасштабної війни. 10 жовтня 2022 року під час масованого російського ракетного удару по Києву її пошкодила вибухова хвиля.

Фото: Мінкульт; Національний музей Тараса Шевченка
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