Еспресо-тонік з розмарином та оливковою олією: літній рецепт від Марко Черветті

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Марія Банько
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Це незвично та неймовірно смачно. Марко Черветті, італієць та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, поділився рецептом кавового напою, який чудово бадьорить та втамовує спрагу одночасно.

Інгредієнти:

  • Тонік – 200 г
  • Еспресо – 1 порція
  • Розмарин
  • М’ята
  • Оливкова олія

Як готувати:

  1. Візьми пляшку тоніка і поклади до неї гілочку розмарину і гілочку м’яти, а потім додай десь 10 грамів оливкової олії. Закрий кришкою, збовтай і залиш на ніч. За цей час олія та трави віддадуть тоніку всі свої аромати.

  2. Наступного дня обережно відкрути кришку і проціди в склянку настояний тонік. Олія з травами має залишитися в банці.

  3. Додай до тоніка еспресо та декілька кубиків льоду. Готово!

Опубліковано: 30 червня 2023
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