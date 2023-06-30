Еспресо-тонік з розмарином та оливковою олією: літній рецепт від Марко Черветті

Це незвично та неймовірно смачно. Марко Черветті, італієць та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, поділився рецептом кавового напою, який чудово бадьорить та втамовує спрагу одночасно.
Візьми пляшку тоніка і поклади до неї гілочку розмарину і гілочку м’яти, а потім додай десь 10 грамів оливкової олії. Закрий кришкою, збовтай і залиш на ніч. За цей час олія та трави віддадуть тоніку всі свої аромати.
Наступного дня обережно відкрути кришку і проціди в склянку настояний тонік. Олія з травами має залишитися в банці.
Додай до тоніка еспресо та декілька кубиків льоду. Готово!