Еспресо-тонік з розмарином та оливковою олією: літній рецепт від Марко Черветті

Візьми пляшку тоніка і поклади до неї гілочку розмарину і гілочку м’яти, а потім додай десь 10 грамів оливкової олії. Закрий кришкою, збовтай і залиш на ніч. За цей час олія та трави віддадуть тоніку всі свої аромати.