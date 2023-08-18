Як приготувати буріто вдома:рецепт від шеф-кухаря

Забудовник відновив будівництво ЖК впритул до Солом’янського парку

Чи можуть видавати повістки на пляжах та блокпостах

Департамент охорони культурної спадщини очолить Марина Соловйова. Перов стане її заступником

На Дніпровській набережній відкрили кафе-бар Dill зі сніданками, реберцями та коктейлями

Один зі ставків у Голосіївському парку обмілів через вандалів

У київських ТРЦ у вимушеному простої перебувають понад 20% торгових площ

В окупованому Маріуполі росіяни зруйнували унікальні мозаїки

На Київщині проведуть безкоштовні тренінги для жінок щодо запуску бізнесів