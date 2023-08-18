Як приготувати буріто вдома:рецепт від шеф-кухаря

Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, як приготувати буріто: головну страву текс-мекс, гастрономічної культури, що об'єднала традиції Мексики та півдня США.
Інгредієнти:
- Цибуля – 100 г
- Кукурудзяна олія – 60 г
- Квасоля – 100 г
- Болгарський перець – 100 г
- Помідор – 100 г
- Кукурудза – 70 г
- Оливки - 15 г
- Відварений рис – 30 г
- Сир – 25 г
- Кінза – 3 г
- Тортилья – 1 шт.
- Соус гуакамоле – 70 г
- Листя салату – 15 г
- Сіль – 1 г
- Перець – 0,5 г
Як готувати:
- Прогрій в пательні кукурудзяну олію. Наріж цибулю напівкільцями та обсмаж в олії. Додай відварену квасолю, посоли, поперчи, обсмаж та виклади все в окрему тарілку.
- Знову наріж цибулю напівкільцями, а болгарський перець та помідор – смужечками. Підсмаж все це на кукурудзяній олії, перемішай, посоли. Додай кукурудзу, перемішай ще раз та просмаж це трохи. Начинка готова.
- Розігрій тортилью. Просто поклади її на гарячу пательню без олії та прогрій з обох сторін. Виклади на теплу тортилью тертий сир, відварений рис, гуакамоле, квасолю з цибулею та овочі. Присип кінзою, розчави і додай пару оливок, згорни тортилью.
- Готове буріто розріж навпіл та з'їж із задоволенням.