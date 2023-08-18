Як приготувати буріто вдома:рецепт від шеф-кухаря

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Марія Банько
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Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, як приготувати буріто: головну страву текс-мекс, гастрономічної культури, що об'єднала традиції Мексики та півдня США.

Інгредієнти:

  • Цибуля – 100 г
  • Кукурудзяна олія – 60 г
  • Квасоля – 100 г
  • Болгарський перець – 100 г
  • Помідор – 100 г
  • Кукурудза – 70 г
  • Оливки - 15 г
  • Відварений рис – 30 г
  • Сир – 25 г
  • Кінза – 3 г
  • Тортилья – 1 шт.
  • Соус гуакамоле – 70 г
  • Листя салату – 15 г
  • Сіль – 1 г
  • Перець – 0,5 г

Як готувати:

  1. Прогрій в пательні кукурудзяну олію. Наріж цибулю напівкільцями та обсмаж в олії. Додай відварену квасолю, посоли, поперчи, обсмаж та виклади все в окрему тарілку.
  2. Знову наріж цибулю напівкільцями, а болгарський перець та помідор – смужечками. Підсмаж все це на кукурудзяній олії, перемішай, посоли. Додай кукурудзу, перемішай ще раз та просмаж це трохи. Начинка готова.
  3. Розігрій тортилью. Просто поклади її на гарячу пательню без олії та прогрій з обох сторін. Виклади на теплу тортилью тертий сир, відварений рис, гуакамоле, квасолю з цибулею та овочі. Присип кінзою, розчави і додай пару оливок, згорни тортилью.
  1. Готове буріто розріж навпіл та з'їж із задоволенням.

Опубліковано: 18 серпня 2023
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